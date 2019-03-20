"КОРД" задержал в Днепре банду грабителей

У них нашли ружья, пистолеты и гранатомет.

Полицейское спецподразделение "КОРД" 19 марта задержало в Днепре банду грабителей, которых подозревают в вооруженном налете на один из частных домов города.

Об этом говорится на сайте полиции Днепра.

По данным следствия, ночью 5 марта пять вооруженных мужчин в масках ворвались в дом супружеской пары в Днепре. Они избили хозяина жилища и под угрозами забрали деньги, украшения, оружие и другие ценные вещи.

Четырех подозреваемых задержали сотрудники уголовного розыска совместно со спецподразделением КОРД. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса (разбой).

В автомобиле одного из задержанных обнаружили три пистолета и черную одежду, предназначенную для совершения разбойных нападений. Во время обысков в квартирах и гостиничном номере, где жил один из мужчин, изъяли гранатомет, 11 гранат, патроны и еще два пистолета. Кроме этого, полицейские обнаружили часть денег и охотничьи ружья, похищенные во время разбойного нападения на супругов.

Все четверо сейчас задержаны.