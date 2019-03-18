Во Львовской области застрелили пограничника

Военнослужащий, из оружия которого совершен выстрел, задержан.

Во Львовской области застрелили пограничника
Фото: radio.vesti.ru

Сегодня в одном из подразделений Мостисского отряда, в результате огнестрельного выстрела был ранен военнослужащий.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"В результате обстоятельств, которые в настоящее время уточняются, военнослужащий получил огнестрельное ранение. Предварительно, пуля была выпущена из оружия другого военнослужащего, находившегося в пограничном наряде", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла скорая помощь. Врачи транспортировали раненого в ближайшую больницу, но к сожалению во время транспортировки пострадавший умер.

Военнослужащий, из оружия которого был осуществлен выстрел, задержан.

По данному факту Государственной пограничной службой создано ситуативную группу для проведения расследования. Поставлены в известность правоохранительные органы, в том числе органы прокуратуры. Сейчас подробно устанавливаются все обстоятельства, которые могли привести к происшествию.

На месте работает оперативно-следственная группа.

Напомним, 10 марта на границе с Румынией пограничники со стрельбой задерживали сигаретных контрабандистов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Луцке задержали парней, нацепивших фаллоимитатор на автомобиль патрульныхВ Луцке задержали парней, нацепивших фаллоимитатор на автомобиль патрульных
Двух голливудских актрис уличили во взятках за поступление детей в престижные вузыДвух голливудских актрис уличили во взятках за поступление детей в престижные вузы
Штормовой ветер повалил вышку мобильной связи и перекрыл железнодорожные пути в Винницкой областиШтормовой ветер повалил вышку мобильной связи и перекрыл железнодорожные пути в Винницкой области
В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904
На Русановке в Киеве мужчина с мачете бросался на прохожихНа Русановке в Киеве мужчина с мачете бросался на прохожих
Блок рекламы


Похожие новости
От осложнений кори в Ровенской области умерла девочка, - МинздравОт осложнений кори в Ровенской области умерла девочка, - Минздрав
В Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории ЧечниВ Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории Чечни
В Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбленияВ Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбления
В Одесской области от взрыва гранаты погиб мужчинаВ Одесской области от взрыва гранаты погиб мужчина
Двое полицейских задержаны при получении 10 тыс. гривен взятки в Полтавской областиДвое полицейских задержаны при получении 10 тыс. гривен взятки в Полтавской области
Штормовой ветер повалил вышку мобильной связи и перекрыл железнодорожные пути в Винницкой областиШтормовой ветер повалил вышку мобильной связи и перекрыл железнодорожные пути в Винницкой области
В Тернопольской области из-за сильного ветра упала водонапорная башняВ Тернопольской области из-за сильного ветра упала водонапорная башня
В Винницкой области из-за падения дерева погибла 29-летняя женщинаВ Винницкой области из-за падения дерева погибла 29-летняя женщина
В Черновицкой области из-за непогоды на трассу упали провода высоковольтной линииВ Черновицкой области из-за непогоды на трассу упали провода высоковольтной линии
Киевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской областиКиевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской области
Последние новости
Подгружаем последние новости