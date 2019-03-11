В Киеве арестовали полицейского, который порезал ножом патрульного

Сотрудник полиции охраны арестован без права залога.

В Киеве арестовали полицейского, который порезал ножом патрульного
Фото: argument.ua

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для сотрудника полиции охраны, который во время конфликта ножом ранил инспектора патрульной полиции.

Злоумышленник арестован без права на залог, информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

Сотрудника полиции охраны задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и объявили подозрение по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений), санкция которой предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, вечером 5 марта полицейский-водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время драки нанес ножевые ранения инспектору патрульной полиции. Согласно медицинской справке, пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, многочисленные непроникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра.


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