В Киеве арестовали полицейского, который порезал ножом патрульного

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для сотрудника полиции охраны, который во время конфликта ножом ранил инспектора патрульной полиции.

Злоумышленник арестован без права на залог, информирует пресс-служба прокуратуры Киева .

Сотрудника полиции охраны задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и объявили подозрение по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений), санкция которой предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, вечером 5 марта полицейский-водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время драки нанес ножевые ранения инспектору патрульной полиции. Согласно медицинской справке, пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, многочисленные непроникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра.