В Кривом Роге школьники спасли бездомного, который упал в люк

В Кривом Роге школьники спасли бездомного, который не мог выбраться из люка.

Об этом сообщает местный сайт 34.ua.

Это произошло в Терновском районе области возле стадиона школы №37 на ул. Таисии Буряченко. Школьники увидели в люке человека. Вскоре они узнали мужчину, им оказался бездомный, которого дети подкармливали последние несколько дней.

Мужчина не мог разговаривать, но признаки жизни он подавал. Подростки вместе с директором школы вызвали спасателей и скорую помощь. Спасатели достали мужчину в тяжелом состоянии, а медики оказали ему первую медицинскую помощь.

Мужчину госпитализировали в городскую больницу.

Напомним, в ноябре прошлого года в Ирпене двое подростков до смерти избили бездомного