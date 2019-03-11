В Кривом Роге школьники спасли бездомного, который не мог выбраться из люка
Подростки сообщили директору школы и вызвали скорую помощь.
В Кривом Роге школьники спасли бездомного, который не мог выбраться из люка.
Об этом сообщает местный сайт 34.ua.
Это произошло в Терновском районе области возле стадиона школы №37 на ул. Таисии Буряченко. Школьники увидели в люке человека. Вскоре они узнали мужчину, им оказался бездомный, которого дети подкармливали последние несколько дней.
Мужчина не мог разговаривать, но признаки жизни он подавал. Подростки вместе с директором школы вызвали спасателей и скорую помощь. Спасатели достали мужчину в тяжелом состоянии, а медики оказали ему первую медицинскую помощь.
Мужчину госпитализировали в городскую больницу.
Напомним, в ноябре прошлого года в Ирпене двое подростков до смерти избили бездомного
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11.03.2019 09:50