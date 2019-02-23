Во Львове искали взрывчатку на двух вокзалах и заправке
Эвакуировали около 700 человек.
Во Львове в полицию утром 23 февраля от 10.35 до 11.05 поступили три сообщения о заминировании автовокзала на улице Стрыйской, главного железнодорожного вокзала и автозаправочной станции на улице Кузневича. Об этом говорится на сайте Нацполиции области.
"Указанные в сообщениях объекты и прилегающие территории проверяли эксперты-взрывотехники и кинологи. Также на местах работали следственно-оперативные группы и другие службы ", - говорится в сообщении.
Были эвакуированы около 700 человек.
Взрывоопасных или подозрительных предметов при обследовании правоохранители не обнаружили.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных производств, устанавливаются лица анонимов, которые предоставили ложные сообщения.
Напомним, сегодня утром в Харькове эвакуировали железнодорожный вокзал из-за сообщения о минировании.
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