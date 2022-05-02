Как сон наяву: герой мемов с Анджелиной Джоли во Львове рассказал о встрече с актрисой

Появление Анджелины Джоли в кофейне Львова обросло сотнями мемов благодаря подростку, который смотрел в телефон и не обращал внимания на голливудскую звезду. Юный герой соцсетей - 14-летний Юлик, который просто слушал музыку и смотрел Instagram.

В интервью "Сніданок з 1+1" мальчик рассказал, что сидел в телефоне, пока Джоли раздавала автографы за соседним столиком, информирует Апостроф.

"Я сел за столик и краем уха слышу, что где-то по-английски разговаривают. Подумал, какая-то американская знаменитость. Я видел ее, но не понял, кто это. Не узнал, - рассказал подросток. - В реальности она очень красивая. А в фильмах так иногда загримируют, что мама родная не узнает".

После встречи со звездой мальчик поехал домой. Дорога заняла всего полчаса, но этого времени хватило, чтобы стать знаменитым.

"Я уже приехал домой, мне мама показывает видео, которое ей соседка сбросила. Сказала, что я популярный, - говорит он. - Знаете, это как сон наяву. Вроде бы все реально, но ощущение, что ты сейчас проснешься, и всего этого не будет".

На мемы Юлиан не обижается: "Просто люди делятся позитивом. Людям весело, не на что злиться".

Парень благодарен Анджелине Джоли и всем, кто помогает Украине во время войны.

"Очень хорошо, что люди нас не бросают в такой тяжелый момент, помогают нам. Думаю, всех, кто нам помогает, нужно очень сильно поблагодарить, - сказал он. - Нужно верить в то, что мы победим, в будущее, что все будет хорошо".


Наталья Лавринец, Апостроф

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