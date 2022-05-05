Анджелина Джоли в Instagram показала обломок бомбы, который ей дала девочка-переселенка во Львове

Голливудская звезда Анджелина Джоли, на днях посетившая переселенцев во Львове, показала в своем Instagram обломок бомбы. Его актрисе дала маленькая девочка, эвакуированная из зоны боевых действий.

Когда я была во Львове несколько дней назад, мне показали "особый камень", найденный маленькой девочкой. Нашедшая его маленькая девочка не осознавала, что камень, с которым она играла, на самом деле был обломком бомбы”, – написала Анджелина Джоли.

Затем она написала, что именно такие осколки убивают и калечат людей, когда разрывается снаряд или бомба. Во Львове она пообщалась с людьми, пережившими подобное при обстреле вокзала в Краматорске.

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“У многих детей, которых я встретила, после взрыва на вокзале в Краматорске, недавно удаляли осколки – тяжелый и болезненный процесс. Осколки, попавшие близко к жизненно важным органам, опасно удалять и остались внутри некоторых детских тел”, – продолжила она.

Джоли подчеркнула, что дети не должны этого переживать. "Борьба за прекращение войны, подобной той, которую испытала Украина, - это гонка за ежедневное ограничение количества убитых, раненых, перемещенных и травмированных", - завершила она.

Страницу в Instagram Анджелина Джоли завела относительно недавно – в августе 2021 года. Там есть только 45 сообщений и 13 миллионов подписчиков. Примечательно, что контент ее странички существенно отличается от того, какой обычно публикуют знаменитости. Она не публикует фотографии с красных дорожек и светских мероприятий, а то, что касается ее общественной деятельности и благотворительной работы.