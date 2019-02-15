В Киеве спасатели освободили мужчину, который опустил руку в унитаз и застрял

В ночь на 15 февраля спасатели выезжали по вызову на несколько неординарных случаев.

В Киеве спасатели освободили мужчину, который опустил руку в унитаз и застрял
Мужчина опустил руку в унитаз и застрял
Фото: kiev.informator.ua

В Киеве мужчина застрял рукой в унитазе и не смог самостоятельно выбраться.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой столичую службу спасения.

Самостоятельно мужчина вытащить руку не мог, а по какой причине он ее туда опустил спасатели не сообщили.

"Сотрудники Киевской службы спасения оперативно выехали на помощь пострадавшему, провели необходимые манипуляции и вызволили руку", - отмечается в сообщении.

В КСС также рассказали, что в ночь на 15 февраля в Киеве произошло несколько случаев, когда люди попадалив странные бытовые ситуации. К примеру, по четырем адресам (улица Светлицкого, проспект Курбаса, улица Мурашко и улица Почайнинская) спасатели проводили демеркуризацию - ликвидацию последствий разбитого ртутного термометра.

По адресу улица Героев Севастополя подразделение КАРС оказало помощь женщине с избыточным весом. Спасатели помогли взломать дверь в квартиру, в которой находилась женщина 1929 года рождения и не могла открыть ее дверь самостоятельно. Ее передали медикам и госпитализировали.

Напомним, в Харькове спасатели освободили ребенка, застрявшего в барабане стиральной машины.


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