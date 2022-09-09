Джордж Клуні здивував рідкісною появою на публіці під руку з красунею-дружиною

Відомий американський актор Джордж Клуні все життя розбивав жіночі серця. Він зустрічався з найкрасивішими та найуспішнішими жінками, і довгий час вважався найзавиднішим нареченим Голлівуду, поки не став розсудливим у віці 53 років. Підкорити його змогла лише одна жінка – борець за права людини, довгонога адвокатка Амаль.

Разом зі своєю коханою дружиною, яка п'ять років тому народила йому близнюків, 61-річний актор зробив рідкісний вихід у світ.

Солодка парочка з'явилася у лондонському театрі Odeon Luxe Leicester Square на прем'єрі нового фільму за участю Джорджа Клуні та Джулії Робертс – "Квиток до раю".

Відомий артист виглядав чудово у темно-синьому костюмі трійці та білій сорочці, яку залишив розстебнутою на пару гудзиків. Його струнка дружина, 44-річна Амаль Клуні виглядала надзвичайно в довгій сукні на тонких бретельках м'ятного відтінку.

Після цього подружжя потрапило в об'єктиви папараці у більш повсякденному вбранні, коли прямували на афтерпаті після прем'єри. Дружина Джорджа Клуні переодяглася в коротеньку блискучу вечірню сукню жовтого відтінку з довгими рукавами, яку доповнила стильними туфлями та невеликою сумочкою, а актор одягнув світлі джинси, футболку-поло, сорочку та замшеві туфлі.

Нагадаємо, 53-річна Дженніфер Лопес у сукні з відкритою спиною та глибоким декольте викликала фурор у новому образі.