Стали известны победители всеукраинского рейтинга "Книга года"-2018
Среди победителей – Ганна Улюра, Владимир Ермоленко, Юрий Андрухович.
Вечером 8 февраля в Украинском доме состоялась церемония вручения наград всеукраинского рейтинга "Книга года".
Как сообщает Читомо, церемонию вручения посетили Президент Петр Порошенко и генпрокурор Юрий Луценко.
Награды также вручали директор Мистецького Арсенала Олеся Островская-Лютая и директор Института книги Александра Коваль.
Победители в номинациях распределены по категориям "Минувшина", "Горизонты", "Детский праздник", "Визитка", "Хрестоматия", "София" и "Красне письменство".
Так, в первой категории победителями стали перевод автобиографии Уинстона Черчилля, книга Мирослава Поповича "Философия свободы", перевод Фридриха Ницше и книга Владимира Ярмоленко "Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ-ХХ століть"
В категории "Хрестоматия" победила книга Ганны Улюры "365. Книжка на кожен день, щоби справляти враження культурної людини".
В "Красне письменство" награды получили Юрий Андрухович с романом "Коханці Юстиції" и Валерий Шевчук за "Свято неділі; Картини на провінційному тлі". В номинации "Зарубежная проза / эссеистика / драматургия" отметили перевод романа Сильвии Плат "Под стеклянным колпаком" (пер. Ольга Любарская).
В номинации "Поэзия / афористика" отметили перевод Чарльза Буковски и сборник Сергея Жадана "Антенна".
Гран-при конкурса получила книга Мирослава Поповича "Философия свободы".
Полный список победителей – на сайте издания Читомо.
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08.02.2019 18:30