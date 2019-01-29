В Ровно родителям дали неделю на вакцинацию детей от кори

Не привитые дети не смогут учиться со своими сверстниками.

В Ровно родителям дали неделю на вакцинацию детей от кори
Фото: vaaju.com

Городские власти Ровно призвали родителей школьников вакцинировать от кори своих детей, иначе их не допустят к занятиям в школе.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенского горсовета.

"Врачи призывают всех непривитых получить вакцину. Чтобы выработался иммунитет, делают две прививки: в один год и повторную - в шесть. В Ровно немало детей получили только одну дозу вакцины - таких почти три тысячи, еще 600 не имеют никакой", - говорится в сообщении.

Педагоги предупреждают, что не привитые дети, у которых нет противопоказаний по состоянию здоровья, не смогут учиться со своими сверстниками.

Как отмечается, в Ровенской области зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости корью в Украине. Рост заболеваемости произошел из-за большого количества не вакцинированных детей и взрослых.

Только в январе в области корью заболело 1112 человек. За весь предыдущий год было 3002 таких больных. В Ровно в 2018 зафиксировано 762 случая кори, а за неполный месяц нового года уже зарегистрировано 282 больных.

"Закон запрещает детям без всех обязательных прививок посещать детские учреждения: школы, детсады. С их родителями в течение недели будут общаться, убеждать сделать прививку. Если же те откажутся, то детям придется учиться дома", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в детских поликлиниках Ровно достаточное количество бельгийской вакцины от кори.

Как сообщалось, школы в Луцке отстранили от учебы 1098 детей, непривитых от кори.


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