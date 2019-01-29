В Ровно родителям дали неделю на вакцинацию детей от кори

Не привитые дети не смогут учиться со своими сверстниками.

Городские власти Ровно призвали родителей школьников вакцинировать от кори своих детей, иначе их не допустят к занятиям в школе.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенского горсовета.

"Врачи призывают всех непривитых получить вакцину. Чтобы выработался иммунитет, делают две прививки: в один год и повторную - в шесть. В Ровно немало детей получили только одну дозу вакцины - таких почти три тысячи, еще 600 не имеют никакой", - говорится в сообщении.

Педагоги предупреждают, что не привитые дети, у которых нет противопоказаний по состоянию здоровья, не смогут учиться со своими сверстниками.

Как отмечается, в Ровенской области зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости корью в Украине. Рост заболеваемости произошел из-за большого количества не вакцинированных детей и взрослых.

Только в январе в области корью заболело 1112 человек. За весь предыдущий год было 3002 таких больных. В Ровно в 2018 зафиксировано 762 случая кори, а за неполный месяц нового года уже зарегистрировано 282 больных.

"Закон запрещает детям без всех обязательных прививок посещать детские учреждения: школы, детсады. С их родителями в течение недели будут общаться, убеждать сделать прививку. Если же те откажутся, то детям придется учиться дома", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в детских поликлиниках Ровно достаточное количество бельгийской вакцины от кори.

Как сообщалось, школы в Луцке отстранили от учебы 1098 детей, непривитых от кори.