В Киеве из-за гриппа приостановлены занятия в 36 школах

За последнюю неделю наблюдается снижение заболеваемости на 4,7%.

В Киеве из-за гриппа приостановлены занятия в 36 школах
В Киеве из-за гриппа приостановлены занятия в 36 школах
Фото: zn.ua

В 36 учреждениях общего среднего образования Киева в связи с заболеваемостью школьников гриппом и ОРВИ приостановлены занятия.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

В частности, учебный процесс приостановлен в школах в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Оболонском, Подольском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском районах.

"Руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболеваний гриппом и ОРВИ", - напомнили в КГГА.

Также отмечается, что за последнюю неделю наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,7%: детей заболело - 8207 (снижение на 2,1%), взрослых - 5760 человек (снижение на 8,1%). Интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода и ниже эпидемического порога на 44,9%.

На данный момент зарегистрировано 13 967 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболели 14 653 человек).

Напомним, с 14 по 20 января в Украине гриппом и ОРВИ заболели почти 192 тысячи человек, шесть из которых скончались.

В этом сезоне в Украине циркулируют три штамма гриппа типа А, один из них - "Сингапур" - характеризуется как наиболее тяжелый. С начала года зафиксировано несколько смертей от осложнений, вызванных гриппом. Медики напоминают, что антибиотики не помогают при лечении вируса гриппа, наиболее надежным способом избежать заболевания или облегчить его - это прививка.

При этом, по данным Минздрава, привились от гриппа лишь 0,4% украинцев.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
На курортный город в Турции за день обрушились несколько торнадо, есть погибшиеНа курортный город в Турции за день обрушились несколько торнадо, есть погибшие
Гражданин Марокко напал на пограничника в аэропорту "Борисполь"Гражданин Марокко напал на пограничника в аэропорту "Борисполь"
Во Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рожденияВо Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рождения
В Житомирской области студентка замерзла насмерть в лесу. Ее якобы высадили из маршрутки посреди ночиВ Житомирской области студентка замерзла насмерть в лесу. Ее якобы высадили из маршрутки посреди ночи
25 школ Киева закрыли на карантин из-за гриппа25 школ Киева закрыли на карантин из-за гриппа
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве на чердаке многоэтажки обнаружили плантацию коноплиВ Киеве на чердаке многоэтажки обнаружили плантацию конопли
Наркоманы разбирали мину в подъезде жилого дома в КиевеНаркоманы разбирали мину в подъезде жилого дома в Киеве
Подозреваемых в нападении на журналистов в Киеве отправили под ночной домашний арестПодозреваемых в нападении на журналистов в Киеве отправили под ночной домашний арест
В Харьковской области работник погиб из-за падения в зернохранилищеВ Харьковской области работник погиб из-за падения в зернохранилище
В Одесской области школу эвакуировали из-за учебной гранатыВ Одесской области школу эвакуировали из-за учебной гранаты
В Одессе эвакуировали девятиэтажку из-за подозрительной коробки, в которой оказался хомякВ Одессе эвакуировали девятиэтажку из-за подозрительной коробки, в которой оказался хомяк
Жителей подъезда 9-этажного дома во Львове эвакуировали из-за взрываЖителей подъезда 9-этажного дома во Львове эвакуировали из-за взрыва
В Украине задержан торговец самодельными наркопрепаратами, из-за которого умерла гражданка ВеликобританииВ Украине задержан торговец самодельными наркопрепаратами, из-за которого умерла гражданка Великобритании
ГосЧС предупредила о "желтом" уровне опасности из-за непогоды в УкраинеГосЧС предупредила о "желтом" уровне опасности из-за непогоды в Украине
В Украине шесть человек умерли от гриппа за последнюю неделюВ Украине шесть человек умерли от гриппа за последнюю неделю
Последние новости
Подгружаем последние новости