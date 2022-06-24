Навчання в школах проводитимуть очно, а під час тривоги уроки продовжать в укриттях

Заняття в українських школах цього року планують розпочати 1 вересня переважно в очному режимі за умови безпечної ситуації в регіоні, повідомив під час брифінгу у п’ятницю, 24 червня, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Зараз у закладах освіти проводяться заходи з посилення безпеки, а саме обов’язкову перевірку закладів освіти та прилеглих до них територій на наявність вибухонебезпечних предметів фахівцями ДСНС.

Також у школах обов’язково має бути налагоджена робота систем оповіщення. Особливу увагу будуть звертати на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору та слуху.

Також в кожному закладі освіти мають бути визначені та позначені шляхи евакуації, а укриття має бути розраховане на всіх учасників освітнього процесу.

«У разі повітряної тривоги освітній процес планується переривати і, за можливості, повністю або частково продовжувати освітній процес в укритті», - пояснив Тимошенко.

Також у сховищах будуть створені запаси води та медикаментів, а з вчителями проведуть тренування щодо дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги.