Навчання в школах проводитимуть очно, а під час тривоги уроки продовжать в укриттях
Початок навчального року на разі не планують переносити, він стартує традиційно у вересні, інформує
Заняття в українських школах цього року планують розпочати 1 вересня переважно в очному режимі за умови безпечної ситуації в регіоні,
Зараз у закладах освіти проводяться заходи з посилення безпеки, а саме обов’язкову перевірку закладів освіти та прилеглих до них територій на наявність вибухонебезпечних предметів фахівцями ДСНС.
Також у школах обов’язково має бути налагоджена робота систем оповіщення. Особливу увагу будуть звертати на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору та слуху.
Також в кожному закладі освіти мають бути визначені та позначені шляхи евакуації, а укриття має бути розраховане на всіх учасників освітнього процесу.
«У разі повітряної тривоги освітній процес планується переривати і, за можливості, повністю або частково продовжувати освітній процес в укритті», - пояснив Тимошенко.
Також у сховищах будуть створені запаси води та медикаментів, а з вчителями проведуть тренування щодо дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги.