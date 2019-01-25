Заблудившегося в Карпатах туриста из Германии нашли

Спасатели нашли заблудившегося в Карпатах лыжника из Германии. Состояние его здоровья удовлетворительное, сообщает пресс-служба управления ГосЧС в Закарпатской области.

"Одной из поисково-спасательных групп в 18:13 был найден гражданина Германии, который заблудился в Карпатах. Лыжника нашли в районе долины Урда в направлении села Косовская Поляна Раховского района. Состояние здоровья туриста удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждается", - говорится в сообщении.

Сообщение о пропаже мужчины 1971 года рождения во время катания на лыжах на горе Драгобрат Раховского района Закарпатской области поступило спасателям накануне в 19:45.

Напомним, 20 января в Карпатах в районе горы Парашка погиб турист 1987 года рождения.

6 января в Карпатах пропали три лыжника, одного из них нашли мертвым. 7 января спасатели нашли второго мужчину. Третий лыжник - 34-летний киевлянин - прождал спасателей в горах пять дней.