Девятиклассник распылил газовый баллончик в сельской школе Черновицкой области

17 пострадавших школьников провели ночь в больнице.

Девятиклассник распылил газовый баллончик в сельской школе Черновицкой области

В сельской школе в Черновицкой области школьник сорвал уроки, распылив в раздевалке газовый баллончик. Инцидент произошел накануне, 23 января, в селе Дыхтынец, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

"Работники Путильского отделения полиции установили, что ученик 9-го класса нашел в раздевалке учебного заведения газовый баллончик и распылил, решив проверить его действие. 17 школьников, которые находились на тот момент в помещении, направили в Путильской центральной районной больницы", - сообщили в полиции.

Пострадавшие провели сутки в медицинском учреждении, а сегодня, 24 января, врачи их отпустили домой.

Поскольку виновник инцидента несовершеннолетний, полицейские составили протокол на его родителей по части 3 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас правоохранители выясняют, как газовый баллончик попал в школу.

Напомним, накануне из-за распыления газовой баллончика были отменены занятия в одной из школ Днепра.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Дарницком районе Киева на стройке погиб мужчинаВ Дарницком районе Киева на стройке погиб мужчина
25 школ Киева закрыли на карантин из-за гриппа25 школ Киева закрыли на карантин из-за гриппа
Китайцы скопировали 12 европейских городовКитайцы скопировали 12 европейских городов
Контрабандных щеглов в Борисполе отпустили на свободуКонтрабандных щеглов в Борисполе отпустили на свободу
В киевской больнице костылем убили пациента за то, что мешал спатьВ киевской больнице костылем убили пациента за то, что мешал спать
Блок рекламы


Похожие новости
В Житомирской области студентка замерзла насмерть в лесу. Ее якобы высадили из маршрутки посреди ночиВ Житомирской области студентка замерзла насмерть в лесу. Ее якобы высадили из маршрутки посреди ночи
В школе Днепра один из учеников распылил перцовый баллончик во время уроковВ школе Днепра один из учеников распылил перцовый баллончик во время уроков
В Одесской области корью заболели более 70 детейВ Одесской области корью заболели более 70 детей
12 первоклассников отравились в школе Могилева-Подольского12 первоклассников отравились в школе Могилева-Подольского
Участковый полицейский в Черкасской области ранил грабителя при задержанииУчастковый полицейский в Черкасской области ранил грабителя при задержании
В Ровенской области из-за кори умер 27-летний мужчинаВ Ровенской области из-за кори умер 27-летний мужчина
В Черновицкой области арестовали иностранца, который скрывался 20 летВ Черновицкой области арестовали иностранца, который скрывался 20 лет
Мужчина получил три года тюрьмы за кражу кролика в Одесской областиМужчина получил три года тюрьмы за кражу кролика в Одесской области
В начальной школе в Канаде 35 детей отравились угарным газомВ начальной школе в Канаде 35 детей отравились угарным газом
В Черниговской области от осложнений гриппа умерли три человекаВ Черниговской области от осложнений гриппа умерли три человека
Последние новости
Подгружаем последние новости