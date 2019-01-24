В Украине задержан торговец самодельными наркопрепаратами, из-за которого умерла гражданка Великобритании

21-летняя женщина насмерть отравилась таблетками для похудения.

Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция Украины задержала в Хмельницкой области мужчину, изготовлявшего и продававшего наркотические препараты, а также самодельные стероиды и препараты для похудения. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В 2017 году Великобританию всколыхнула информация о смерти 21-летней девушки. Было установлено, что она умерла от передозировки таблетками для похудения. Выяснилось, что химикат 2,4-динитрофенол, известный как DNP, девушка приобрела на украинском интернет-ресурсе. Работники управления противодействия наркопреступности полиции Хмельницкой установили местонахождение торговца самодельных препаратов.

В ответ на запрос британских правоохранителей украинские полицейские установили личность 30-летнего мужчины. Он через интернет-магазин осуществлял продажу самодельных стероидов и препаратов для похудения. Однако из-за нюансов в законодательстве злоумышленник не был привлечен к ответственности, так как нормативный акт, относивший этот препарат к ядовитым веществам, утратил силу в 2014 году.

В то же время стражи порядка установили, что мужчина организовал работу двух интернет-ресурсов по онлайн-продаже препаратов: они были разработаны отдельно для клиентов из Европы и из Украины.

Фото: npu.gov.ua

В ходе санкционированного обыска по месту его нынешнего проживания в Хмельницке полицейские обнаружили лабораторию по изготовлению и упаковке препаратов для он-лайн продаж. Во время обыска было обнаружено и изъято 10 тыс. таблеток стероидов (тестостерон, метаксон, виагра), 10 кг химикатов, из которых производились эти таблетки, 18 л прекурсоров, а также 61 марку психотропа ЛСД. Также были изъяты 10 пакетов семян конопли, предназначенных для дальнейшего выращивания в домашних условиях, и Гроу-боксы для культивирования каннабиса.

Фото: npu.gov.ua

Установлено, что фигурант устроил по месту жительства лабораторию по фальсификации стероидных препаратов. Составляющие для них он закупал через интернет в Китае.

В отношении правонарушителя начато уголовное производство по ст. 309 УК Украины (хранение наркотических средств). Однако после проведения экспертизы изъятого будет решаться вопрос о переквалификации его противоправных действий и избрании меры пресечения.

Фото: npu.gov.ua