ГосЧС предупредила о "желтом" уровне опасности из-за непогоды в Украине

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили украинцев об ухудшении погодных условий.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

"24 января в Сумской, Харьковской и Луганской областях значительный снег (прирост снежного покрова 10-15 см, местами до 20 см); в южных, Днепропетровской и Донецкой областях снег с переходом в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега; в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, метели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что явления соответствуют "желтом" уровню опасности.

На сайте Укргидрометцентра есть четыре уровня угрозы по цветам: зеленый - погодные условия не несут угрозы; желтый - потенциально опасные погодные условия; оранжевый - опасные погодные условия; красный - погодные условия крайне опасны.

Напомним, во вторник из-за непогоды в Украине произошло более 851 ДТП. В ряде регионов страны ограничено движение тяжеловесного грузового и пассажирского транспорта.