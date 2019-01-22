В Гданьске троих украинцев задержали за нападение с ножом на белоруса
Инцидент произошел в одном из хостелов во время распития алкогольных напитков.
В польском городе Гданьске 20 января гражданина Белоруссии ранили ножом во время распития алкогольных напитков в одном из хостелов города. В связи с этим задержаны трое граждан Украины, передает Польское радио.
"По предварительным данным, на вечеринке произошла ссора между гражданином Белоруссии и Украины. Второй ударил первого ножом. Кроме 40-летнего мужчины, задержана 44-летняя женщина, также гражданка Украины. Оба были нетрезвыми, а обследование женщины показало более двух промилле алкоголя в ее крови, зато результат мужчины показал более 0,5 промилле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что трижды раненный ножом белорус находится в больнице. В свою очередь полиция арестовала граждан Украины, которые распивали с ним алкоголь.
На месте преступления была задержана также 48-летняя гражданка Украины, которая оскорбила правоохранителей, прибывших на место происшествия.
Все трое граждан Украины находятся под арестом, ожидая дальнейших мероприятий с участием прокурора. Расследование ведется в связи с попыткой убийства, выясняется также подробное участие упомянутых женщин в этом инциденте.
Напомним, 13 января 27-летний мужчина напал с ножом на мэра Гданьска Павла Адамовича на сцене во время праздничного концерта. Он пробрался на сцену, где выступал политик, и нанес удар ножом. После нападения Адамовича госпитализировали, но врачам не удалось его спасти. Мэр Гданьска умер в больнице в понедельник, 14 января.
Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве мэра, на три месяца. Задержанный не признает себя виновным.
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