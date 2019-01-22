В Одессе произошел взрыв у еще одного ресторана
Взрывчатка была заложена с внешней стороны здания.
В Одессе около 8 часов утра 22 января произошел взрыв в техническом помещении ресторана "Блеф", расположенного на улице Французский бульвар.
Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГосЧС.
Взрыв произошел в результате срабатывания заложенного взрывного устройства с внешней стороны здания, в районе окна прачечной, которая находится на первом этаже двухэтажного ресторана на территории санатория "Чкаловский".
В результате происшествия произошло разрушение окна и отделки стен без горения. Погибших и пострадавших нет. Причина и обстоятельства события - устанавливаются. Ведется следствие.
Напомним, что это уже второй такой случай за два дня. 21 января в результате взрыва у ресторана в Ванном переулке в Одессе пострадал один человек.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
22.01.2019 14:09
22.01.2019 14:42