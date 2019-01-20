В Японии умер старейший мужчина мира в возрасте 113 лет
В рейтинге самых пожилых людей мира он занимал примерно 30-е место.
Житель японского острова Хоккайдо Масадзо Нонака, который ранее был признан старейшим мужчиной на Земле, скончался в возрасте 113 лет. Об этом сообщает Kyodo в воскресенье, 20 января.
"Масадзо Нонака был признан самым старым мужчиной на Земле в апреле 2018 года. Тогда его возраст составлял 112 лет и 259 дней. У Нонаки было семь братьев и сестер, а также пятеро детей. В свободное время он любил смотреть телевизор, читать газеты и есть сладости", - говорится в сообщении.
Масадзо Нонака родился в 1905 году. В последние годы он проживал вместе со своими внуками у подножия горы Мэакан на севере Хоккайдо. Его потомки управляют небольшим отелем на горячих источниках в этой местности.
Отмечается, что японец умер в своем доме в поселке Асеро.
Напомним, в январе 2018 года в Испании скончался прежний рекордсмен-долгожитель – Франсиско Нуньес Оливера он также дожил до 113 лет. В июле 2018 умерла самая старая жительница Европы. Джузеппина Проджетто ушла из жизни в возрасте 116 лет.
Украинская претендентка на звание старейшей жительницы Земли - Кристина Нагорная, прожившая 117 лет, 4 месяца и 2 дня, - умерла в 2017 году.
Примечательно, что в рейтинге самых пожилых людей Нонака занимал примерно 30-е место. Все позиции перед ним принадлежат женщинам.
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Общество
20.01.2019 16:53