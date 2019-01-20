В Японии умер старейший мужчина мира в возрасте 113 лет

В рейтинге самых пожилых людей мира он занимал примерно 30-е место.

В Японии умер старейший мужчина мира в возрасте 113 лет
Масадзо Нонака умер в возрасте 113 лет
Фото: aarp.org

Житель японского острова Хоккайдо Масадзо Нонака, который ранее был признан старейшим мужчиной на Земле, скончался в возрасте 113 лет. Об этом сообщает Kyodo в воскресенье, 20 января.

"Масадзо Нонака был признан самым старым мужчиной на Земле в апреле 2018 года. Тогда его возраст составлял 112 лет и 259 дней. У Нонаки было семь братьев и сестер, а также пятеро детей. В свободное время он любил смотреть телевизор, читать газеты и есть сладости", - говорится в сообщении.

Масадзо Нонака родился в 1905 году. В последние годы он проживал вместе со своими внуками у подножия горы Мэакан на севере Хоккайдо. Его потомки управляют небольшим отелем на горячих источниках в этой местности.

Отмечается, что японец умер в своем доме в поселке Асеро.

Напомним, в январе 2018 года в Испании скончался прежний рекордсмен-долгожитель – Франсиско Нуньес Оливера он также дожил до 113 лет. В июле 2018 умерла самая старая жительница Европы. Джузеппина Проджетто ушла из жизни в возрасте 116 лет.

Украинская претендентка на звание старейшей жительницы Земли - Кристина Нагорная, прожившая 117 лет, 4 месяца и 2 дня, - умерла в 2017 году.

Примечательно, что в рейтинге самых пожилых людей Нонака занимал примерно 30-е место. Все позиции перед ним принадлежат женщинам.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Индонезийский крокодил съел кормившего его биологаИндонезийский крокодил съел кормившего его биолога
В Канаде из-за рецепта вареников обратились в полициюВ Канаде из-за рецепта вареников обратились в полицию
Пациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской областиПациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской области
Украинец едва не лишился конечностей при попытке нелегально перейти границу с РФУкраинец едва не лишился конечностей при попытке нелегально перейти границу с РФ
Жители частного сектора в Днепре украли мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузыЖители частного сектора в Днепре украли мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузы
Блок рекламы


Похожие новости
На станции "Лукьяновская" умер 80-летний мужчинаНа станции "Лукьяновская" умер 80-летний мужчина
В Ровенской области из-за кори умер 27-летний мужчинаВ Ровенской области из-за кори умер 27-летний мужчина
В Дарницком районе Киева на стройке погиб мужчинаВ Дарницком районе Киева на стройке погиб мужчина
Мужчина получил три года тюрьмы за кражу кролика в Одесской областиМужчина получил три года тюрьмы за кражу кролика в Одесской области
За четыре года более 200 человек в мире умерли из-за селфиЗа четыре года более 200 человек в мире умерли из-за селфи
В Нью-Йорке мужчина напал на посетителей ресторана с молоткомВ Нью-Йорке мужчина напал на посетителей ресторана с молотком
В Виннице от кори умер восьмимесячный ребенокВ Виннице от кори умер восьмимесячный ребенок
В Черниговской области от осложнений гриппа умерли три человекаВ Черниговской области от осложнений гриппа умерли три человека
В Киеве мужчина обстрелял из пневмата двери школыВ Киеве мужчина обстрелял из пневмата двери школы
С начала года в Украине от гриппа умерли пять человекС начала года в Украине от гриппа умерли пять человек
Последние новости
Подгружаем последние новости