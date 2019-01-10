Стали известны участники национального отбора на Евровидение-2019

22 января состоится жеребьевка, которая определит порядок выступлений конкурсантов.

Стали известны участники национального отбора на Евровидение-2019
Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве
Фото: 24 Канал

Телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена полуфиналистов национального отбора на конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Тель-Авиве.

Об этом сообщается в пресс-релизе.

С 9 февраля в прямых эфирах за право представить Украину будут бороться 16 исполнителей: Braii, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, The Hypnotunez, LAUD, TAYANNA, Brunettes Shoot Blondes, VERA KEKELIA, ЦеШо, Ivan NAVI, ANNA MARIA, BAHROMA, LETAY, КiRA MAZUR и KHAYAT.

"Традиционно к нам пришли новые, молодые и интересные артисты со своим музыкальным видением и уже сложившейся популярностью. Есть среди участников и те, кому в прошлом году на этапе кастинга удача не улыбнулась. Приятно, что они не опустили руки, а прислушались к нашим советам и использовали этот год, чтобы подготовиться... Особенно ценно, что снова готовы сражаться звезды, которые уже имеют опыт участия в этом непростом отборе. Ведь настоящий артист всегда будет идти до конца. Я желаю всем полуфиналистам удачи в этой непредсказуемой борьбе за путевку в особенный мир музыки - конкурс Евровидение", - отметил музыкальный продюсер Руслан Квинта.

22 января состоится традиционная жеребьевка, которая определит порядок выступлений конкурсантов в полуфиналах.

Прямые эфиры Нацотбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Телевизионная съемка пройдет в столичном Дворце культуры КПИ.

Напомним, победительницей Евровидения-2018 в Португалии стала израильская певица Нетта Барзилай с песней "Игрушка" (Toy).

В 2017 году конкурс состоялся в Киеве и стал одним из самых бюджетных за последнее десятилетие.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Полиция установила личность девушки, найденной в чемодане в ДнепреПолиция установила личность девушки, найденной в чемодане в Днепре
18-летняя девушка забаррикадировалась в отеле аэропорта Бангкока, чтобы ее не увезли в Саудовскую Аравию18-летняя девушка забаррикадировалась в отеле аэропорта Бангкока, чтобы ее не увезли в Саудовскую Аравию
Полиция Турции задержала подозреваемого в убийстве двух харьковских студенток (обновлено)Полиция Турции задержала подозреваемого в убийстве двух харьковских студенток (обновлено)
Минюст предложил украинцам повторные бракиМинюст предложил украинцам повторные браки
В Одессе неизвестные до смерти избили пенсионера-валютчикаВ Одессе неизвестные до смерти избили пенсионера-валютчика
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве скончался известный историк Дмитрий МалаковВ Киеве скончался известный историк Дмитрий Малаков
Умер британский актер Уильям Морган Шеппард, известный по ролям в сериалах "Доктор Кто" и "Звездный путь"Умер британский актер Уильям Морган Шеппард, известный по ролям в сериалах "Доктор Кто" и "Звездный путь"
В Одессе неизвестные до смерти избили пенсионера-валютчикаВ Одессе неизвестные до смерти избили пенсионера-валютчика
Неизвестные избили актера и певца Dzidzio в центре КиеваНеизвестные избили актера и певца Dzidzio в центре Киева
В Вене неизвестные напали на монахов местного монастыря, есть пострадавшиеВ Вене неизвестные напали на монахов местного монастыря, есть пострадавшие
В Кривом Роге неизвестные ограбили банк, ранив сотрудницуВ Кривом Роге неизвестные ограбили банк, ранив сотрудницу
Спасатели достали из Днепра мужчину, упавшего с мостаСпасатели достали из Днепра мужчину, упавшего с моста
40 тыс. человек остались без водоснабжения в Кривом Роге40 тыс. человек остались без водоснабжения в Кривом Роге
В пробке на проспекте Лобановского в Киеве неизвестные отобрали у водителя 300 тыс. гривенВ пробке на проспекте Лобановского в Киеве неизвестные отобрали у водителя 300 тыс. гривен
В Вишневом неизвестные открыли стрельбу у супермаркетаВ Вишневом неизвестные открыли стрельбу у супермаркета
Последние новости
Подгружаем последние новости