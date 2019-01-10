Стали известны участники национального отбора на Евровидение-2019
22 января состоится жеребьевка, которая определит порядок выступлений конкурсантов.
Телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена полуфиналистов национального отбора на конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Тель-Авиве.
Об этом сообщается в пресс-релизе.
С 9 февраля в прямых эфирах за право представить Украину будут бороться 16 исполнителей: Braii, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, The Hypnotunez, LAUD, TAYANNA, Brunettes Shoot Blondes, VERA KEKELIA, ЦеШо, Ivan NAVI, ANNA MARIA, BAHROMA, LETAY, КiRA MAZUR и KHAYAT.
"Традиционно к нам пришли новые, молодые и интересные артисты со своим музыкальным видением и уже сложившейся популярностью. Есть среди участников и те, кому в прошлом году на этапе кастинга удача не улыбнулась. Приятно, что они не опустили руки, а прислушались к нашим советам и использовали этот год, чтобы подготовиться... Особенно ценно, что снова готовы сражаться звезды, которые уже имеют опыт участия в этом непростом отборе. Ведь настоящий артист всегда будет идти до конца. Я желаю всем полуфиналистам удачи в этой непредсказуемой борьбе за путевку в особенный мир музыки - конкурс Евровидение", - отметил музыкальный продюсер Руслан Квинта.
22 января состоится традиционная жеребьевка, которая определит порядок выступлений конкурсантов в полуфиналах.
Прямые эфиры Нацотбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.
Телевизионная съемка пройдет в столичном Дворце культуры КПИ.
Напомним, победительницей Евровидения-2018 в Португалии стала израильская певица Нетта Барзилай с песней "Игрушка" (Toy).
В 2017 году конкурс состоялся в Киеве и стал одним из самых бюджетных за последнее десятилетие.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.