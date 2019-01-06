В Тернопольской области шесть человек отравились газом в доме культуры

В Тернопольской области из-за неисправности конвектора шесть человек отравились газом в доме культуры. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в селе Рай Бережанского района.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГосЧС.

Группа лиц, находясь в помещении местного дома культуры, включили газовый конвектор. В связи с неисправностью отопительного прибора продукты горения попали в помещение.

К моменту приезда спасателей и врачей четыре человека были без сознания. В целом пострадали шесть человек. Их забрали в Бережанскую центральную районную клиническую больницу с диагнозом отравление продуктами горения.

Напомним, в конце октября в Одессе отец и его 8-летняя дочь умерли из-за отравления угарным газом в Одессе.