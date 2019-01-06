В Тернопольской области шесть человек отравились газом в доме культуры
Продукты горения попали в помещение из-за неисправности конвектора.
В Тернопольской области из-за неисправности конвектора шесть человек отравились газом в доме культуры. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в селе Рай Бережанского района.
Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГосЧС.
Группа лиц, находясь в помещении местного дома культуры, включили газовый конвектор. В связи с неисправностью отопительного прибора продукты горения попали в помещение.
К моменту приезда спасателей и врачей четыре человека были без сознания. В целом пострадали шесть человек. Их забрали в Бережанскую центральную районную клиническую больницу с диагнозом отравление продуктами горения.
Напомним, в конце октября в Одессе отец и его 8-летняя дочь умерли из-за отравления угарным газом в Одессе.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
06.01.2019 12:27
06.01.2019 14:37