В Тернопольской области шесть человек отравились газом в доме культуры

Продукты горения попали в помещение из-за неисправности конвектора.

В Тернопольской области шесть человек отравились газом в доме культуры
Фото: kp.ua

В Тернопольской области из-за неисправности конвектора шесть человек отравились газом в доме культуры. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в селе Рай Бережанского района.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГосЧС.

Группа лиц, находясь в помещении местного дома культуры, включили газовый конвектор. В связи с неисправностью отопительного прибора продукты горения попали в помещение.

К моменту приезда спасателей и врачей четыре человека были без сознания. В целом пострадали шесть человек. Их забрали в Бережанскую центральную районную клиническую больницу с диагнозом отравление продуктами горения.

Напомним, в конце октября в Одессе отец и его 8-летняя дочь умерли из-за отравления угарным газом в Одессе.


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