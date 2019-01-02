В Тернополе в результате взрыва гранаты погиб мужчина (обновлено)

В среду, 2 января в Тернополе в общежитии взорвалась граната.

Об этом сообщают Новости UA в Фейсбуке.

"Сегодня в 15:20 минут в Тернополе на улице Макаренко, 2 в общежитии взорвалась граната. Есть один погибший и двое травмированных", - сообщил оперативный дежурный областного управления по вопросам гражданской защиты населения Ярослав Скалецкий.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Фото: tp.npu.gov.ua

Обновление. В полиции области уточнили, что взрыв произошел в однокомнатной квартире на втором этаже на улице Макаренко около 16:00.

"Зайдя в помещение, полицейские обнаружили тело мужчины. У него на пальце висело кольцо, вероятно, что от гранаты. Рядом лежали еще два раненых человека. Их доставили в больницу", - говорится в сообщении.

По словам замначальника ГУ НП в Тернопольской области Степана Яцуха, на момент взрыва в комнате находились четыре человека. Владелец рассказал, что погибший - его сосед. Они смотрели телевизор и распивали алкоголь. Погибший решил похвастаться тем, что у него есть граната, но в результате неосторожного обращения она взорвалась.

Окончательную причину взрыва установит следствие. На месте происшествия работают криминалисты, оперативники, взрывотехники. В результате взрыва утечки газа не произошло. Не повреждены никакие коммуникации. Следствие продолжается.