В Тернополе в результате взрыва гранаты погиб мужчина (обновлено)
Еще двое пострадали.
В среду, 2 января в Тернополе в общежитии взорвалась граната.
Об этом сообщают Новости UA в Фейсбуке.
"Сегодня в 15:20 минут в Тернополе на улице Макаренко, 2 в общежитии взорвалась граната. Есть один погибший и двое травмированных", - сообщил оперативный дежурный областного управления по вопросам гражданской защиты населения Ярослав Скалецкий.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Обновление. В полиции области уточнили, что взрыв произошел в однокомнатной квартире на втором этаже на улице Макаренко около 16:00.
"Зайдя в помещение, полицейские обнаружили тело мужчины. У него на пальце висело кольцо, вероятно, что от гранаты. Рядом лежали еще два раненых человека. Их доставили в больницу", - говорится в сообщении.
По словам замначальника ГУ НП в Тернопольской области Степана Яцуха, на момент взрыва в комнате находились четыре человека. Владелец рассказал, что погибший - его сосед. Они смотрели телевизор и распивали алкоголь. Погибший решил похвастаться тем, что у него есть граната, но в результате неосторожного обращения она взорвалась.
Окончательную причину взрыва установит следствие. На месте происшествия работают криминалисты, оперативники, взрывотехники. В результате взрыва утечки газа не произошло. Не повреждены никакие коммуникации. Следствие продолжается.
Напомним, ранее в Киеве на Оболони нашли тело мужчины, погибшего в результате взрыва гранаты.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
02.01.2019 14:59
02.01.2019 16:18