На Борщаговке в Киеве произошел взрыв в многоэтажке
Пожарники предполагают, что сквозняк задул конфорку.
Около полуночи 14 октября в Киеве произошел взрыв на восьмом этаже многоэтажного дома на улице Зодчих, 80А. Взорвался бытовой газ. Об этом сообщает Киев оперативный.
"По одной из версий, в квартире, где проживает неблагополучная семья (мать и сын), накануне происходило распитие алкогольных напитков. После застолья хозяева улеглись спать, оставив на газовой плите что-то готовиться", - говорится в сообщении.
Пожарные считают, что сквозняк задул конфорку, после чего прогремел взрыв. Взрывной волной повыбивало стекла и сильно повредило двери.
Хозяйку квартиры госпитализировали в Больницу скорой помощи, а мужчине оказали помощь на месте. На месте работают сотрудники всех оперативных служб столицы.
Напомним, ранее в харьковской многоэтажке произошел взрыв во время проверки газовой службой.
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