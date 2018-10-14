На Борщаговке в Киеве произошел взрыв в многоэтажке

Пожарники предполагают, что сквозняк задул конфорку.

Около полуночи 14 октября в Киеве произошел взрыв на восьмом этаже многоэтажного дома на улице Зодчих, 80А. Взорвался бытовой газ. Об этом сообщает Киев оперативный.

"По одной из версий, в квартире, где проживает неблагополучная семья (мать и сын), накануне происходило распитие алкогольных напитков. После застолья хозяева улеглись спать, оставив на газовой плите что-то готовиться", - говорится в сообщении.

Пожарные считают, что сквозняк задул конфорку, после чего прогремел взрыв. Взрывной волной повыбивало стекла и сильно повредило двери.

Хозяйку квартиры госпитализировали в Больницу скорой помощи, а мужчине оказали помощь на месте. На месте работают сотрудники всех оперативных служб столицы.

Напомним, ранее в харьковской многоэтажке произошел взрыв во время проверки газовой службой.