В одесской гостинице найдены мертвыми двое туристов из Эстонии

Предварительная причина смерти - передозировка наркотиками и алкоголем.

В одесской гостинице найдены мертвыми двое туристов из Эстонии
Фото: vsesvoi43

В гостинице Одессы найдены мертвыми двое туристов из Эстонии.

Об этом сообщает "Думская".

Тела двух граждан Эстонии, 29-летнего Кернера Э. и 30-летнего Ханссона А., нашли в воскресенье днем на 21-м этаже дома №5 по Генуэзской, в номере мини-отеля.

Предварительная причина смерти - отравление наркотиками и спиртным, сообщили в полиции.

Еще один человек - товарищ погибших - госпитализирован в тяжелом состоянии.

В комнате погибших правоохранители обнаружили несколько бутылок пива и шампанского, пакетик с кристаллическим веществом белого цвета, купюру, скрученную в трубочку со следами этого вещества, и несколько пустых конвалют от лекарства, усиливающего потенцию.

Напомним, в Турции в 2015 году от передозировки алкоголем умерла украинская пара. Их 6-летняя дочка три дня провела взаперти в комнате.


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