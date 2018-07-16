В одесской гостинице найдены мертвыми двое туристов из Эстонии
Предварительная причина смерти - передозировка наркотиками и алкоголем.
В гостинице Одессы найдены мертвыми двое туристов из Эстонии.
Об этом сообщает "Думская".
Тела двух граждан Эстонии, 29-летнего Кернера Э. и 30-летнего Ханссона А., нашли в воскресенье днем на 21-м этаже дома №5 по Генуэзской, в номере мини-отеля.
Предварительная причина смерти - отравление наркотиками и спиртным, сообщили в полиции.
Еще один человек - товарищ погибших - госпитализирован в тяжелом состоянии.
В комнате погибших правоохранители обнаружили несколько бутылок пива и шампанского, пакетик с кристаллическим веществом белого цвета, купюру, скрученную в трубочку со следами этого вещества, и несколько пустых конвалют от лекарства, усиливающего потенцию.
Напомним, в Турции в 2015 году от передозировки алкоголем умерла украинская пара. Их 6-летняя дочка три дня провела взаперти в комнате.
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