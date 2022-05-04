Курортный сезон в Одесской области под угрозой срыва – Братчук

В Одесской ОВА предупреждают о минной опасности на пляжах, информирует ZN.ua.

Курортный сезон в Одесской области под угрозой срыва – Братчук
© Вікіпедія

Курортный сезон в Одесской области под угрозой из-за минной опасности в море, заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

"Чтобы отдых в Одесской области был безопасным, сначала нужно разминировать море и побережье, но это удастся сделать только после Победы", - подчеркнул Братчук.

Он также отметил: "Вчера обезвреживали морскую мину в нашей акватории и уже были такие факты, что мины приносило на наши одесские пляжи. Причем это мины, которые россияне разбрасывали в Черном море. Они официально это признали, более 400 штук разбросали. Они не знают, где они, ну, и мы не знаем, где может прибить к берегу".

Когда будет безопасно на одесских пляжах – неизвестно.


Анна Конюченко, ZN.ua

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