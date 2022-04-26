В Эстонии задержали судно с 3,5 тоннами кокаина, который везли в РоSSию: фото "улова"

В Эстонии задержали партию кокаина из Эквадора на полмиллиарда евро, которая предназначалась для РоSSии.

Об этом сообщил сайт ERR.EE.

В порту Мууга на северо-востоке Эстонии были задержаны 72 черных мешка - их перевозили в рефрижераторных контейнерах, по документам в них перевозили бананы из Эквадора.

При проверке сотрудники следственного отдела Налогово-таможенного департамента Эстонской Республики обнаружили более трех тысяч пачек с твердым порошком белого цвета: они были упакованы в пленку и заклеены клейкой лентой.

Всего было обнаружено более трех тысяч пачек. Экспресс-тест порошка дал положительный результат на кокаин.

К расследованию подключились сотрудники полиции Голландии, таможни Финляндии и представителя Европола. По данным правоохранительных органов, розничная стоимость кокаина оценивается приблизительно в полмиллиарда евро.

Отмечается, что контрабандный товар был обнаружен на судне Milan Express еще 21 марта после соответствующих сигналов от финских и голландских правоохранителей. Корабль 5 марта вышел из Роттердама: страной назначения большей части контейнеров была указана РоSSия.


Евгений Устименко, Апостроф

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