Фестиваль Odessa Classics в этом году пройдет в Эстонии

Провести его в родной Одессе нельзя из-за агрессии РоSSии, информирует ZN.ua.

Фестиваль Odessa Classics в этом году пройдет в Эстонии
Odessa Classics пройдет в Эстонии
© Министерство культуры и информационной политики Украины/Telegram

Международный фестиваль классической музыки Odessa Classics в этом году состоится, но пройдет в Эстонии. Как сообщает Министерство культуры и информационной политики, фестиваль стартует 31 мая и будет длиться до 4 июня.

Событие пройдет в Тарту, Таллинне и Центре Арво Пярт в Лауласмаа. Провести фестиваль Odessa Classics в Одессе невозможно из-за нападения РоSSии на Украину.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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