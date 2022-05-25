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2022-05-25
Фестиваль Odessa Classics в этом году пройдет в Эстонии
Провести его в родной Одессе нельзя из-за агрессии РоSSии, информирует
Odessa Classics пройдет в Эстонии© Министерство культуры и информационной политики Украины/Telegram
Международный фестиваль классической музыки Odessa Classics в этом году состоится, но пройдет в Эстонии. Как
Событие пройдет в Тарту, Таллинне и Центре Арво Пярт в Лауласмаа. Провести фестиваль Odessa Classics в Одессе невозможно из-за нападения РоSSии на Украину.
Фаина Ваулина, ZN.ua