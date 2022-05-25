Фестиваль Odessa Classics в этом году пройдет в Эстонии

Международный фестиваль классической музыки Odessa Classics в этом году состоится, но пройдет в Эстонии. Как сообщает Министерство культуры и информационной политики, фестиваль стартует 31 мая и будет длиться до 4 июня.

Событие пройдет в Тарту, Таллинне и Центре Арво Пярт в Лауласмаа. Провести фестиваль Odessa Classics в Одессе невозможно из-за нападения РоSSии на Украину.