После скандала с поддельной справкой Алина Паш заявила, что не помнит, как попала в Крым в 2015 году

12 февраля Алина Паш победила в Нацотборе на "Евровидение-2022" с песней "Тіні забутих предків", но была отстранена от участия в конкурсе из-за скандала с поддельной справкой о посещении Крыма в 2015 году. В интервью украинскому изданию "Лірум" певица решила расставить все точки над "і", чтобы прошлые ошибки прекратили портить ей репутацию.

По словам Паш, она верила в то, что ездила в оккупированный Крым законно - через Украину. При этом она признает, что память об этом "размазана", и пост в Facebook из Ялты с отметкой "Аэрофлота" может указывать на то, что она все же летала туда из Москвы, информирует Апостроф .

"Против моего участия в "Евровидении" была едва ли не вся команда, с разных сторон находившая аргументы, почему не нужно идти. Но я настолько глубинно чувствовала потребность спеть песню [Тіні забутих предків] на широкую аудиторию, чтобы подчеркнуть, что мы имеем очень мощную историю, - рассказала певица о нарушении правил конкурса. - Даже понимая, что моя память по поводу того, как я ехала в Крым размазана, я решила рискнуть и пойти на конкурс, потому что Евровидение – это лучшая платформа для того, чтобы данное сообщение услышал мир".

Исполнительница "слепо надеясь", что не нарушила правила конкурса и въезжала на территорию Крыма правильно.

"Мы тогда очень много гастролировали в команде Ирины Билык, постоянные перелеты, переезды. В Ялту мы поехали на свадьбу к подруге Ирины всем коллективом: и музыканты, и бэк-вокал, и танцевальный коллектив. Никто не мог дать мне четкого ответа, как мы туда попали, потому что было несколько групп: кто-то ехал, кто-то летел, - говорит Паш. - Я искала хоть какие-нибудь билеты, мейлы, любое подтверждение. Все свои паспорта я проверила вдоль и поперек - ни одной отметки. Конечно, был тот пост в Facebook с жалобой на Аэрофлот, и где-то в глубине души я понимала, что есть шанс, что я все же влетала. Я ни в коем случае не хотела дать какой-нибудь ход, который мог бы легализовать оккупацию Крыма".

По словам Алины Паш, поддельную справку о законном посещении Крыма организаторам Нацотбора на "Евровидение" предоставил ее бывший партнер по лейблу Bitanga Blood Андрей Иноземцев.

"Справка – это попытка Андрея спасти меня. Он также понимал, что мне важно сейчас эту песню спеть на широкую общественность, - заявила она. - Суспільне требовало документальное подтверждение перед началом прямого эфира, не было бы справки, меня не допустили бы к выступлению. Физически справку мы должны получить на следующей неделе, потому что запрос в пограничную службу был подан, но ответа еще не было. Лично я была с головой погружена в подготовку номера, мы буквально жили в том доме культуры накануне конкурса. Я дала добро Андрею этот вопрос решить. Где-то я понимала, что он может быть решен не совсем честным способом, но жажда поделиться с украинцами этой песней в такой напряженный для страны момент давала решимости идти дальше. Андрей занимался справкой, я выступила, а в понедельник понеслось".

Певица утверждает, что полностью берет на себя ответственность за этот шаг, потому что согласовала его. При этом она говорит, что Иноземцев подталкивал ее к коллаборациям с роSSийским артистами в то время, когда она еще не слишком интересовалась политикой и мало думала о гражданской позиции.

"Он парень из Керчи, работал в РоSSии. По-видимому, у него было не совсем радикальное отношение к россиянам. Надеюсь, сейчас нет. Я уверена, что у него аватарка с украинским флагом, он вывез свою семью и, конечно, ненавидит русню. Они разорили дом его родственников и он наверняка понял, что что-то не так", - говорит Паш.