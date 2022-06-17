Оля Полякова заявила, что у Олега Винника серьезные проблемы со здоровьем

Олег Винник обеспокоил многомиллионную армию своих поклонников. Певец во время войны с Россией перестал выходить на связь. Оля Полякова заявила, что пообщалась с коллегой после нападения РФ на нашу страну.

“У Олега Винника серьезные проблемы“: Оля Полякова объяснила исчезновение коллеги во время войны

Исполнитель хита "Вовчиця" через неделю после начала боевых действий записал обращение к фанатам, в котором осудил агрессию соседней страны. В апреле артист поздравил публику с Пасхой. Однако, в отличие от многих представителей шоу-бизнеса, Олег Винник не стал выступать с благотворительными концертами и не присоединился к ВСУ.

Многие посчитали любимца публики "предателем" и стали упрекать. Оля Полякова дала понять, что музыкант не по своему желанию поставил общение с аудиторией на паузу. Она подчеркнула, что у Винника есть на это веские причины.

"Если честно я не знаю, могу ли я это говорить или нет… Я слышала: у него серьезные проблемы какие-то по здоровью были. Я пообщалась с Олегом в начале войны и знаю, что ему тоже очень болело то, что происходит в Украине. Я это точно знаю", - указала поп-дива.

“У Олега Винника серьезные проблемы“: Оля Полякова объяснила исчезновение коллеги во время войны

"Королева ночи" отметила, что не хочет распространяться на эту тему. Полякова призвала коллегу самостоятельно прояснить ситуацию.

"Олег не предатель. Он всегда пропагандировал украинские песни, он всегда был с Украиной. Поэтому пусть сам он эту информацию обнародует. А то сейчас начнутся опять какие-нибудь заявления от меня", - резюмировала звезда.

Недавно Оля Полякова обсудила исчезновение Олега Винника во время беседы с телеведущей Машей Ефросининой.


Ловіцька Леся, Тудей





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