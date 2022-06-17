Оля Полякова заявила, что у Олега Винника серьезные проблемы со здоровьем

Олег Винник обеспокоил многомиллионную армию своих поклонников. Певец во время войны с Россией перестал выходить на связь. Оля Полякова заявила, что пообщалась с коллегой после нападения РФ на нашу страну.

Исполнитель хита "Вовчиця" через неделю после начала боевых действий записал обращение к фанатам, в котором осудил агрессию соседней страны. В апреле артист поздравил публику с Пасхой. Однако, в отличие от многих представителей шоу-бизнеса, Олег Винник не стал выступать с благотворительными концертами и не присоединился к ВСУ.

Многие посчитали любимца публики "предателем" и стали упрекать. Оля Полякова дала понять, что музыкант не по своему желанию поставил общение с аудиторией на паузу. Она подчеркнула, что у Винника есть на это веские причины.

"Если честно я не знаю, могу ли я это говорить или нет… Я слышала: у него серьезные проблемы какие-то по здоровью были. Я пообщалась с Олегом в начале войны и знаю, что ему тоже очень болело то, что происходит в Украине. Я это точно знаю", - указала поп-дива.

"Королева ночи" отметила, что не хочет распространяться на эту тему. Полякова призвала коллегу самостоятельно прояснить ситуацию.

"Олег не предатель. Он всегда пропагандировал украинские песни, он всегда был с Украиной. Поэтому пусть сам он эту информацию обнародует. А то сейчас начнутся опять какие-нибудь заявления от меня", - резюмировала звезда.

Недавно Оля Полякова обсудила исчезновение Олега Винника во время беседы с телеведущей Машей Ефросининой.