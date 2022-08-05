У Києві стартував п’ятий фестиваль Bouquet Kyiv Stage

У п’ятницю, 5 серпня, у Києві відкрився вже п’ятий фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage, який триватиме до 7 серпня. Локаціями події стали Софія Київська та Золоті ворота.

Цьогоріч Bouquet Kyiv Stage проходить у більш стриманому форматі воєнного часу та з урахуванням усіх необхідних заходів безпеки, але так само пропонує гостям довершену музичну й візуальну програми, інтелектуальні бесіди й ту особливу атмосферу, коли під захистом тисячолітніх стін Софії збираються однодумці.