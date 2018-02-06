В Киеве арестовали мужчину, который убил военнослужащего в кафе
Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
В Киеве арестовали мужчину, который нанес смертельное ножевое ранение военнослужащему в одном из ресторанов в Днепровском районе столицы.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
Отмечается, что 5 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. За совершенное преступление ему грозит 15 лет лишения свободы.
На время следствия подозреваемый будет находиться под стражей.
"Злоумышленником оказался гражданин другого государства, который учился в Киеве. В столице у него есть семья. Ранее в поле зрения полицейских он не попадал, однако правоохранители тщательно проверят, чем он занимался в прошлом", - говорится в сообщении
Напомним, 1 февраля ночью ресторане на улице Сергиенко в Киеве произошла ссора между группой лиц, в результате которой 22-летний мужчина, военнослужащий по контракту, получил смертельное ножевое ранение. Подозреваемый в убийстве - 31-летний гражданин Азербайджана - был задержан 3 февраля в Запорожье.
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