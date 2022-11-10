Помер соліст гурту Nazareth Ден Маккаферті

Шотландський рок-виконавець, автор пісень, засновник та соліст гурту Nazareth Ден Маккаферті помер у віці 76 років. Про це розповів басист, бек-вокаліст та один з батьків-засновників колективу Піт Енгю.

«Ден помер о 12.40. Це найсумніше оголошення, яке мені колись доводилося робити. Маріан [дружина Маккаферті – ред.] і вся родина втратили прекрасного люблячого чоловіка і батька. Я втратив мого найкращого друга, а світ втратив одного із найвеличніших співаків в історії», - написав він на Facebook.