Во Львовской области пожарные вытащили из канализационной ямы лошадь

Животное не могло выбраться из люка самостоятельно.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Во Львовской области сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли лошадь, упавшую в канализационную яму.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Фейсбуке.

Происшествие произошло 23 января в городе Борислав.

Спасать животное, которое не имело никаких шансов выбраться из ямы самостоятельно, прибыли местные пожарные.

Они обвязали животное пожарными "рукавами" и с при помощи крюка вытащили его из люка на поверхность.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Затем лошадь передали владельцу.

Напомним, в ноябре прошлого года спасатели вытащили из канализационного люка коня в городе Каменка-Бугская Львовской области.