Снегопад в Альпах: В заблокированный курорт Церматт пустили поезда
В швейцарский курорт Церматт, где более 13 тысяч туристов на два дня попали в снежную ловушку, начали курсировать поезда.
Об этом сообщает
«Движение было возобновлено после того, как очистили проезды от снега», - сообщила местная железная дорога.
Отмечается, что спасателям пришлось пробивать путь через семиметровый слой снега.
Метеорологи уже сказали, что такой снегопад случается раз в 30 лет. К примеру, во французской Савойе за 36 часов выпало более полутора метров снега.
Из-за лавинной опасности в Альпах запретили кататься на лыжах.
Как отмечается, сильный снегопад привел к нескольким жертвам. В частности, во французских Пиренеях один человек погиб и еще один травмирован. Британец Джон Бромел пропал без вести, последний раз его видели на французском альпийском курорте Тинь в воскресенье.
На горнолыжном курорте Сестриер, 29 человек находились в гостинице, когда на нее сошла лавина, однако здание устояло и никто не пострадал.
Как сообщалось, 9 января из-за риска схода лавины в Альпах были закрыты горнолыжные спуски, пешеходные тропы, канатные дороги и автодороги вблизи пика Маттергорн и прекращено железнодорожное сообщение со швейцарским курортным городком Церматт. Вследствие этого 13 тысяч туристов в городе оказались заблокированными.
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