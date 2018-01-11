Снегопад в Альпах: В заблокированный курорт Церматт пустили поезда

В швейцарский курорт Церматт, где более 13 тысяч туристов на два дня попали в снежную ловушку, начали курсировать поезда.

Об этом сообщает ВВС .

«Движение было возобновлено после того, как очистили проезды от снега», - сообщила местная железная дорога.

Отмечается, что спасателям пришлось пробивать путь через семиметровый слой снега.

Метеорологи уже сказали, что такой снегопад случается раз в 30 лет. К примеру, во французской Савойе за 36 часов выпало более полутора метров снега.

Из-за лавинной опасности в Альпах запретили кататься на лыжах.

Как отмечается, сильный снегопад привел к нескольким жертвам. В частности, во французских Пиренеях один человек погиб и еще один травмирован. Британец Джон Бромел пропал без вести, последний раз его видели на французском альпийском курорте Тинь в воскресенье.

На горнолыжном курорте Сестриер, 29 человек находились в гостинице, когда на нее сошла лавина, однако здание устояло и никто не пострадал.

Как сообщалось, 9 января из-за риска схода лавины в Альпах были закрыты горнолыжные спуски, пешеходные тропы, канатные дороги и автодороги вблизи пика Маттергорн и прекращено железнодорожное сообщение со швейцарским курортным городком Церматт. Вследствие этого 13 тысяч туристов в городе оказались заблокированными.