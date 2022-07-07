alyona alyona та Jerry Heil до свята Івана Купала випустили кліп – у ньому історія української культури

У ніч із 6 на 7 липня щорічно відзначають свято Івана Купала. Цього року через повномасштабну війну українці позбавлені традиційних звичаїв купальської ночі, тому щоб підняти дух свого народу популярні виконавиці alyona alyona та Jerry Heil випустили атмосферний кліп KUPALA, інформує Апостроф .

"У цьому кліпі - історія нашої культури!, - розповіла Джеррі Хейл у своєму Instagram. - Це україномовний фільм "Вечір на Івана Купала", знятий на студії Довженка ще 50 років тому. Закликаю подивитися! А пісня KUPALA ніби стала саундтреком до нього і оживила фільм для нас, сучасників".

У записі пісні KUPALA взяла участь німецька співачка з українським корінням Ela - вона заспівала українську пісню німецькою мовою.

"Завдяки лейблу Columbia ми дізналися про Елю і вона з легкістю включилася в роботу. Змогла згадати своє українське коріння та заспівати приспів у тій манері, в якій ми її дуже сильно просили. Ела дуже глибока, творча особистість. Вона має чудовий голос і написала дуже глибокий куплет, у якому заспівала про дівочу силу, кохання та силу наших українських душ", - розповіла alyona alyona.

Ela родом із міста Сміла на Черкащині, згодом її родина переїхала до Німеччини. Співачка у складі гурту Elaiza представляла Німеччину на "Євробаченні" у 2014 році.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official