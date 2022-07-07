alyona alyona та Jerry Heil до свята Івана Купала випустили кліп – у ньому історія української культури

У ніч із 6 на 7 липня щорічно відзначають свято Івана Купала. Цього року через повномасштабну війну українці позбавлені традиційних звичаїв купальської ночі, тому щоб підняти дух свого народу популярні виконавиці alyona alyona та Jerry Heil випустили атмосферний кліп KUPALA, інформує Апостроф.

"У цьому кліпі - історія нашої культури!, - розповіла Джеррі Хейл у своєму Instagram. - Це україномовний фільм "Вечір на Івана Купала", знятий на студії Довженка ще 50 років тому. Закликаю подивитися! А пісня KUPALA ніби стала саундтреком до нього і оживила фільм для нас, сучасників".

У записі пісні KUPALA взяла участь німецька співачка з українським корінням Ela - вона заспівала українську пісню німецькою мовою.

"Завдяки лейблу Columbia ми дізналися про Елю і вона з легкістю включилася в роботу. Змогла згадати своє українське коріння та заспівати приспів у тій манері, в якій ми її дуже сильно просили. Ела дуже глибока, творча особистість. Вона має чудовий голос і написала дуже глибокий куплет, у якому заспівала про дівочу силу, кохання та силу наших українських душ", - розповіла alyona alyona.

Ela родом із міста Сміла на Черкащині, згодом її родина переїхала до Німеччини. Співачка у складі гурту Elaiza представляла Німеччину на "Євробаченні" у 2014 році.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official


Наталка Лавринець, Апостроф





Интересные новости
Башта "Москва-сіті" горить у центрі столиці рф: перші кадриБашта "Москва-сіті" горить у центрі столиці рф: перші кадри
Світлана Лобода переписала своє майно у РФ на охоронця: співачка відповіла на чуткиСвітлана Лобода переписала своє майно у РФ на охоронця: співачка відповіла на чутки
Володимир Дантес вперше розповів, як пережив розлучення з Дорофєєвою після 10 років шлюбуВолодимир Дантес вперше розповів, як пережив розлучення з Дорофєєвою після 10 років шлюбу
"Зайнятий пелюшковими справами": зірка "Дизель шоу" вперше показав донечку, фото"Зайнятий пелюшковими справами": зірка "Дизель шоу" вперше показав донечку, фото
Влітку кількість інфікованих Covid-91 в Європі потроїлася порівняно з весною – ВООЗВлітку кількість інфікованих Covid-91 в Європі потроїлася порівняно з весною – ВООЗ
Блок рекламы


Похожие новости
Alyona Alyona у леопардовому топі приголомшила виглядом перед дзеркалом: "Хочу..."Alyona Alyona у леопардовому топі приголомшила виглядом перед дзеркалом: "Хочу..."
На війні з Росією загинув брат української гімнасткиНа війні з Росією загинув брат української гімнастки
"Настав вирішальний час": Jerry Heil та Alyona Alyona готують несподівану музичну прем'єру"Настав вирішальний час": Jerry Heil та Alyona Alyona готують несподівану музичну прем'єру
Біда трапилася у Alyona Alyona, артистка поділилася з українцями: "Здається, що..."Біда трапилася у Alyona Alyona, артистка поділилася з українцями: "Здається, що..."
Окупанти дали "завдання" дитині показати позиції ЗСУ: чим закінчилася історіяОкупанти дали "завдання" дитині показати позиції ЗСУ: чим закінчилася історія
Унікальна робота: український музикант Саша Чемеров зняв кліп на тепловізорУнікальна робота: український музикант Саша Чемеров зняв кліп на тепловізор
"Ми з України": Кароль, Каменських, Полякова та інші зірки випустили потужну пісню про рідну країну"Ми з України": Кароль, Каменських, Полякова та інші зірки випустили потужну пісню про рідну країну
У Росії випустили вафлі з частинами відірваної руки пекаряУ Росії випустили вафлі з частинами відірваної руки пекаря
Alyona Alyona и Jerry Heil поделились мыслями о войне в новой песне "Чому": видеоAlyona Alyona и Jerry Heil поделились мыслями о войне в новой песне "Чому": видео
Alyona Alyona неожиданно "сработалась" со звездой Евровидения: "Меня покорило..."Alyona Alyona неожиданно "сработалась" со звездой Евровидения: "Меня покорило..."
Последние новости
Подгружаем последние новости