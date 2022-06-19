У Росії випустили вафлі з частинами відірваної руки пекаря

Поліція порушила справу, але не за фактом "якості" продукції, інформує ZN.ua.

У Росії випустили вафлі з частинами відірваної руки пекаря
© Фото из открытых источников

На кондитерській фабриці Акконд пекарю відірвало руку, частини кінцівки потрапили до складу вафель, але виробництво ніхто не зупинив. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, як зазначає російське видання Mash, нещасний випадок стався 5 квітня.

Робочу фабрики без інструктажу та стажування перевели на нову лінію – пекти вафлі. Змінниця пояснила — щоб нічого не залипало і не ламалося, механізм треба чистити. Вручну.

Проте коли непідготовлена працівниця спробувала чистити ланцюг, як і вчили, то її руку захопив механізм. І за кілька секунд жінка залишилася без руки.

"Виробництво при цьому ніхто не зупиняв, незважаючи на кров навколо. Частини кінцівки потрапили до складу вафель", - пише видання.

Цей же випадок описують й інші російські видання. Причому, якщо забити в Google пошуковий запит "пекарю відірвало руку" навіть без вказівки країни, то пошукова система видасть безліч таких випадків, і всі - з Росії.

Зазначається, що поліція порушила справу за статтею, поки що – "Порушення вимог охорони праці", але вона стоїть на мертвій точці.


Лія Ільченко, ZN.ua





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