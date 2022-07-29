На популярному курорті двоє людей підірвалися на міні: що відомо про трагедію

У Коблеві Миколаївської області двоє відпочиваючих підірвалися на міні.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, інформує Апостроф .

Двоє відпочиваючих порушили заборону на купання та підірвалися на міні. Про їхній стан наразі нічого не відомо.

"Повторюю, якщо заборонено - значить є причини. 2 людини підірвалися на міні в Коблеві, купаючись при забороні", - написав Кім.