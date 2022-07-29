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2022-07-29
На популярному курорті двоє людей підірвалися на міні: що відомо про трагедію
У Коблеві Миколаївської області двоє відпочиваючих підірвалися на міні.
Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, інформує
Двоє відпочиваючих порушили заборону на купання та підірвалися на міні. Про їхній стан наразі нічого не відомо.
"Повторюю, якщо заборонено - значить є причини. 2 людини підірвалися на міні в Коблеві, купаючись при забороні", - написав Кім.
Євген Устименко, Апостроф