Женщины в украинском IT: мотивация, зарплата, карьера

На первом графике видно, как менялось гендерное соотношение в украинском IT за последние годы: , пишут AIN.UA

Женщины в украинском IT: мотивация, зарплата, карьера

Если сравнивать долю специалистов-женщин и мужчин в компаниях различного размера, окажется, что число первых увеличивается в компаниях любого типа:

Женщины в украинском IT: мотивация, зарплата, карьера

Говоря о мотивации, в основном объяснения выбора IT-отрасли у мужчин и женщин совпадают — это интерес к технологиям, перспективы роста, зарплаты.

Женщины в украинском IT: мотивация, зарплата, карьера

Мотивация часто зависит от должности. Женщины-программисты чаще указывают интерес к технологиям, как основную причину выбора, а фактор «случайно получилось» наиболее выражен в ответах тех женщин, которые работают на нетехнических должностях (28%). Специалисты QA, как женщины, так и мужчины чаще отвечают, что пришли в IT за зарплатами и перспективами роста. Однако, составители исследования отмечают, что мужчины в среднем чаще выбирают интерес к технологиям, как мотивацию выбора профессии, чем женщины.

Большинство опрошенных специалистов-женщин через 5 лет видят себя сениором или тимлидом:

Женщины в украинском IT: мотивация, зарплата, карьера

Составители исследования также отмечают, что специалисты-женщины в основном занимают нетехнические должности. Среди дизайнеров, QA-специалистов, бизнес-аналитиков и менеджеров проектов доля женщин выше средней — около 30%. В разработке и системном администрировании — порядка 90% мужчин.

Женщины в украинском IT: мотивация, зарплата, карьера

Также, специалисты-женщины реже меняют работу, чаще довольны зарплатой, реже заводят собственные сторонние IT-проекты.

Своим главным недостатком женщины в первую очередь называют трудоголизм. У мужчин этот фактор — на третьем месте после употребления мата и алкоголя.

Что же касается зарплат, специалисты-женщины чаще довольны своим вознаграждением, чем специалисты-мужчины. Но при этом, в большинстве случаев, которые рассматривались в исследовании, на одинаковых должностях женщины получают меньше мужчин. Разница может составлять до 50%. Исключение — техподдержка и верстка.

Женщины в украинском IT: мотивация, зарплата, карьера

Ольга Карпенко, AIN


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