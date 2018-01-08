В Сумской области задержали россиянина за попытку дать взятку пограничникам

Пограничники Сумского отряда задержали и передали Национальной полиции гражданина РФ , который предложил им взятку в размере 5 тыс роSSийских рублей.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официальный сайт Государственной пограничной службы.

"В пункт пропуска "Катериновка" пешком на вход в Украину прибыл гражданин РоSSийской Федерации. Во время прохождения пограничного контроля россиянин предложил пограничному наряду 5000 рублей РФ за беспрепятственное пересечение украинско-роSSийской границы. Правоохранители приняли все необходимые меры для прекращения правонарушения, а самого нарушителя передали представителям Национальной полиции для принятия определенного законодательством правового решения", - говорится в сообщении.

Правоохранительным органам направлено сообщение о противоправном действии, содержащем признаки уголовного правонарушения по ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).

Официальный курс Национального банка Украины, установленный на 9 января, составляет 48,964 роSSийских рубля за 100 грн.

Напомним, ранее сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке старшего следователя управления Национальной полиции Днепропетровской области.