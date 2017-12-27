В Киеве двое напали на врача и отобрали сумку с инструментами

Двух мужчин, которые в Киеве ограбили врача, оперативно задержали патрульные полицейские.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба патрульная полиция Украины.

Ограбление произошло на остановке общественного транспорта в Днепровском районе. Неизвестные в черной одежде избили мужчину и отобрали сумку с личными вещами. Как оказалось, пострадавший работает врачом интенсивной терапии, а в его сумке было медицинское оборудование, лекарственные средства, а также документы.

Во время отработки прилегающей территории, патрульные обнаружили документы на имя потерпевшего, которые валялись на земле. А у одного из домов заметили двух человек, похожих по описанию.

Те быстро забежали в подъезд дома, чтобы избежать встречи с полицейскими. Выяснилось, что в этом доме расположен хостел, а мужчины спрятались в одном из номеров. На помощь прибыли еще несколько экипажей патрульных.

Из окна номера вероятные злоумышленники выбросили сумку с вещами потерпевшего. В ней обнаружили тонометр и лекарственные средства. Заявитель подтвердил, что эти вещи принадлежат ему.

Двух мужчин, 32 и 28 лет, патрульные полицейские задержали в указанном номере и доставили в отделение полиции. Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, что в Киеве на Крещатике разбили ломом стеклянные двери и ограбили магазин шуб.