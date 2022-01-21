Глава МИД Британии предупредила, что РоSSию в Украине ждет новая Чечня

Трасс призвала Путина опомниться, пока он не совершил "огромную стратегическую ошибку".

Глава МИД Британии предупредила, что РоSSию в Украине ждет новая Чечня
Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс
Фото: twitter.com/trussliz

Напав на Украину, РоSSия совершит огромную стратегическую ошибку. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила, что в Украине РоSSия окажется затянутой в конфликт, подобный войне в Афганистане и Чечне.

Об этом глава британского МИД заявила во время визита в австралийский Сидней в пятницу, 21 января, передает DW.

"Кремль не усвоил уроки истории. Вторжение только затянет в ужасное болото и приведет к потере жизней, сравнимой с той, которую мы видели в советско-афганской войне и в конфликте в Чечне", - сказала Лиз Трасс.

Трасс призвала президента РФ Владимира Путина опомниться и отступить от Украины, пока он не совершил "огромную стратегическую ошибку".

Лиз Трасс подчеркнула, что Великобритания вместе с союзниками и дальше будет поддерживать Украину и призывать РоSSию к деэскалации и серьезным дискуссиям.

"Происходящее в Восточной Европе имеет значение для всего мира", - цитирует слова министра лондонская газета The Guardian.

Глава британского МИД отметила, что видит нынешний кризис вокруг Украины как часть большего конфликта между либеральными демократиями и автократиями, к которым она отнесла РоSSию и Китай.

"Автократии осмелели до уровня, невиданного со времен холодной войны. Они пытаются экспортировать диктатуру как услугу по всему миру. Именно поэтому такие режимы, как Беларусь, Северная Корея и Мьянма находят своих ближайших союзников в Москве и Пекине", - отметила Лиз Трасс.

Трасс сделала это заявление за считанные часы до переговоров в Женеве между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД РоSSии Сергеем Лавровым по поводу ситуации вокруг Украины.

Запад угрожает РоSSии беспрецедентными санкциями в случае нового вторжения роSSийских войск в Украину. За последнюю неделю состоялся целый ряд международных встреч по Украине, однако они не позволили достичь существенной разрядки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка МинобороныИз-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка Минобороны
В РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалииВ РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалии
РоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CITРоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CIT
Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.
В правительстве Словакии выступили против санкций в отношении РФ, в МИД Украины ответилиВ правительстве Словакии выступили против санкций в отношении РФ, в МИД Украины ответили
Блок рекламы


Похожие новости
США развенчали роSSийские дезинформационные выдумки об УкраинеСША развенчали роSSийские дезинформационные выдумки об Украине
США передадут Украине вертолеты, предназначавшиеся для АфганистанаСША передадут Украине вертолеты, предназначавшиеся для Афганистана
Делегация парламентариев Великобритании посетила зону ООСДелегация парламентариев Великобритании посетила зону ООС
Жовква и глава представительства НАТО в Украине говорили о саммите в МадридеЖовква и глава представительства НАТО в Украине говорили о саммите в Мадриде
В Украине в преступлениях против журналистов подозревают 64 человекаВ Украине в преступлениях против журналистов подозревают 64 человека
США предоставят Украине дополнительно $300 миллионов, - БлинкенСША предоставят Украине дополнительно $300 миллионов, - Блинкен
"Нет ничего такого, что РоSSия говорит партнерам об Украине, чего бы Украина не знала", - Кулеба после встречи с Блинкеном"Нет ничего такого, что РоSSия говорит партнерам об Украине, чего бы Украина не знала", - Кулеба после встречи с Блинкеном
США передали Украине миллион доз вакцины PfizerСША передали Украине миллион доз вакцины Pfizer
Блинкену важно было бы встретиться в Украине со всеми демократическими силами, - ПорошенкоБлинкену важно было бы встретиться в Украине со всеми демократическими силами, - Порошенко
"Северный поток-2" нельзя запускать из-за агрессивных действий РоSSии, - глава МИД Великобритании"Северный поток-2" нельзя запускать из-за агрессивных действий РоSSии, - глава МИД Великобритании
Последние новости
Подгружаем последние новости