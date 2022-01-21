Глава МИД Британии предупредила, что РоSSию в Украине ждет новая Чечня

Трасс призвала Путина опомниться, пока он не совершил "огромную стратегическую ошибку".

Напав на Украину, РоSSия совершит огромную стратегическую ошибку. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила, что в Украине РоSSия окажется затянутой в конфликт, подобный войне в Афганистане и Чечне.

Об этом глава британского МИД заявила во время визита в австралийский Сидней в пятницу, 21 января, передает DW.

"Кремль не усвоил уроки истории. Вторжение только затянет в ужасное болото и приведет к потере жизней, сравнимой с той, которую мы видели в советско-афганской войне и в конфликте в Чечне", - сказала Лиз Трасс.

Трасс призвала президента РФ Владимира Путина опомниться и отступить от Украины, пока он не совершил "огромную стратегическую ошибку".

Лиз Трасс подчеркнула, что Великобритания вместе с союзниками и дальше будет поддерживать Украину и призывать РоSSию к деэскалации и серьезным дискуссиям.

"Происходящее в Восточной Европе имеет значение для всего мира", - цитирует слова министра лондонская газета The Guardian.

Глава британского МИД отметила, что видит нынешний кризис вокруг Украины как часть большего конфликта между либеральными демократиями и автократиями, к которым она отнесла РоSSию и Китай .

"Автократии осмелели до уровня, невиданного со времен холодной войны. Они пытаются экспортировать диктатуру как услугу по всему миру. Именно поэтому такие режимы, как Беларусь , Северная Корея и Мьянма находят своих ближайших союзников в Москве и Пекине", - отметила Лиз Трасс.

Трасс сделала это заявление за считанные часы до переговоров в Женеве между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД РоSSии Сергеем Лавровым по поводу ситуации вокруг Украины.

Запад угрожает РоSSии беспрецедентными санкциями в случае нового вторжения роSSийских войск в Украину. За последнюю неделю состоялся целый ряд международных встреч по Украине, однако они не позволили достичь существенной разрядки.