Президент Казахстана обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью на фоне массовых протестов по всей стране, поводом для которых явилось значительное повышение цен на сжиженный газ.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Токаев охарактеризовал протестующих как "террористические банды", "прошедшие серьезную подготовку за границей". Соответственно, сами протесты глава государства расценивает как "нападение на Казахстан", которое "надо рассматривать как акт агрессии".

"В этой связи, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы", - сказал Токаев, обращение которого транслировал гостелеканал "Хабар 24".

Он отметил, что под Алматы идет бой "террористических банд" с воздушно-десантными подразделениями Минобороны Казахстана.

"Обращаюсь к гражданам Казахстана, будь то жители столицы, жители Алматы и других городов, ставших жертвами агрессии террористов. Я хочу заверить вас, что сделаю все возможное, как президент Республики Казахстан, для защиты ваших интересов, жизненных интересов и думаю, что мы вместе одержим победу", - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что "это сложнейшая страница в истории государства".

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января на фоне повышения после Нового года цены на сжиженный газ для автомобилей. Митинги с требованием снизить цены начались в нескольких населенных пунктах на западе Казахстана, в том числе в городе Жанаозен, где в 2011 году полиция применила огнестрельное оружие для разгона акции протеста.

Участники акций потребовали снижения стоимости газа на АЗС вдвое, а также устранения дефицита этого топлива.

Протесты за один день не прекратились и местами продолжались и ночью. Самый большой митинг собрался в Актау; по словам очевидцев, днем 3 января там одновременно протестовали несколько тысяч человек. Среди их требований появились и политические. Люди скандировали "Правительство в отставку" и "Старик, уходи", требуя от Нурсултана Назарбаева окончательно уйти из политики.

4 января в Актау отправили правительственную комиссию для "поиска решения проблемы в интересах стабильности страны". Митинги распространились на другие населённые пункты. В правительстве Казахстана согласились расследовать действия АЗС по поводу ценового сговора. Цену решили снизить.

В Алматы вечером 4 января произошли стычки протестующих и силовиков. Президент объявил в городе комендантский час и чрезвычайное положение. В результате после массовых столкновений митингующих с силовиками правительство Казахстана ушло в отставку.

5 января в МВД сообщили, что в Казахстане во время массовых протестов за нарушение общественного порядка задержали более 200 человек. Пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел, повреждены 37 служебных автомобилей.

Президент Казахстана поручил ввести госрегулирование цен на социально значимые товары, бензин и дизель. Также он предложил мораторий на повышение коммунальных тарифов на срок до 180 дней.

Токаев выступил с обращением к народу, сообщил, что вместо Нурсултана Назарбаева возглавил Совбез республики, и заявил о намерении "действовать максимально жестко".

5 января на территории всего Казахстана введен режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики.