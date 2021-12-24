Кабмин назначил временного главу Государственной налоговой службы

Обязанности главы Госналоговой службы возложены на заместителя главы ведомства Татьяну Кириенко.

Кабмин назначил временного главу Государственной налоговой службы
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров назначил нового замглавы Государственной налоговой службы Татьяну Кириенко и.о. главы службы.

Соответствующее распоряжение правительства от 23 декабря №1691-р обнародовано на Правительственном портале.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственной налоговой службы Украины, исполнение обязанностей главы Государственной налоговой службы Украины на заместителя главы указанной службы Кириенко Татьяну Павловну", – отмечено в документе.

Кириенко была назначена заместителем главы Госналоговой службы 9 декабря этого года сроком на пять лет. До этого с конца 2020 года она являлась членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

При назначении Кириенко в Комиссию министр Кабинета министров Олег Немчинов отмечал, что у нее есть юридическое и экономическое образование, многолетний опыт работы в территориальных подразделениях МВД, Государственной налоговой инспекции, а также Киевской городской государственной администрации, а также специальная подготовка в качестве кандидата на должность судьи. По данным Минюста, в период руководства Государственной фискальной службой Романом Насировым Кириенко была заместителем председателя Госналоговой инспекции в Голосеевском районе Киева.

Напомним, 25 ноября Кабинет министров уволил заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова, с мая руководившего ею в статусе и.о. Вместо Олейникова исполнение обязанностей главы ГНС возложили на другого заместителя – Михаила Титарчука.

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