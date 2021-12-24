Кабмин назначил временного главу Государственной налоговой службы
Обязанности главы Госналоговой службы возложены на заместителя главы ведомства Татьяну Кириенко.
Кабинет министров назначил нового замглавы Государственной налоговой службы Татьяну Кириенко и.о. главы службы.
Соответствующее распоряжение правительства от 23 декабря №1691-р обнародовано на Правительственном портале.
"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственной налоговой службы Украины, исполнение обязанностей главы Государственной налоговой службы Украины на заместителя главы указанной службы Кириенко Татьяну Павловну", – отмечено в документе.
Кириенко была назначена заместителем главы Госналоговой службы 9 декабря этого года сроком на пять лет. До этого с конца 2020 года она являлась членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
При назначении Кириенко в Комиссию министр Кабинета министров Олег Немчинов отмечал, что у нее есть юридическое и экономическое образование, многолетний опыт работы в территориальных подразделениях МВД, Государственной налоговой инспекции, а также Киевской городской государственной администрации, а также специальная подготовка в качестве кандидата на должность судьи. По данным Минюста, в период руководства Государственной фискальной службой Романом Насировым Кириенко была заместителем председателя Госналоговой инспекции в Голосеевском районе Киева.
Напомним, 25 ноября Кабинет министров уволил заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова, с мая руководившего ею в статусе и.о. Вместо Олейникова исполнение обязанностей главы ГНС возложили на другого заместителя – Михаила Титарчука.