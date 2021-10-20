Проект бюджета на 2021 год не предусматривает средств для защиты от энергетического кризиса, - Тимошенко

Партия продолжает требовать введения чрезвычайного положения в энергетике.

Проект бюджета на 2021 год не предусматривает средств для защиты от энергетического кризиса, - Тимошенко
Фото: ba.org.ua

Введение чрезвычайного положения в энергетике, предложенное «Батькивщиной», поддержала Федерация работодателей Украины. Об этом заявила Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде.

«Работодатели требуют от парламента немедленно принять постановление об определении текущей ситуации на рынке энергоносителей чрезвычайной ситуацией, в соответствии с законом о рынке природного газа. Как это делают в странах Европейского Союза по рекомендациям Еврокомиссии - предусмотрев уменьшение налогов, прямые дотации, компенсации для отдельных отраслей экономики», - отметила Юлия Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» возмутились тем, что правительство и парламент не спешат с принятием крайне нужных для людей и экономики решений, а проект бюджета на 2021 вообще не предусматривает средств для поддержки граждан и защиты промышленности от энергетического кризиса.

«Мы не должны терять ни минуты. Уже сегодня часть людей Украины не получают тепло. Ковпаковский район города Сумы - а это 80 тыс. человек - просто отключили от снабжения. И так происходит по всей стране», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

«Не думайте, что это завершится без последствий, - обратилась глава партии к власти. - Надо действовать. И делать это немедленно!».

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