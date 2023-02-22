У Раді з’явився проект постанови про капітуляцію Росії: текст

У 2023 році Україна відвоює окуповані території країни, й народні депутати вже готуються до капітуляції Росії.

Про це повідомляє ДТ, інформує Апостроф.

Як зазначається, в українському парламенті було зареєстровано проект постанови, в якій зазначено основні засади переговорів про капітуляцію країни-агресора, її правонаступників, а також умови завершення російсько-української війни.

Проект постанови за № 9044 був зареєстрований у ВРУ у вівторок, 21 лютого.

Авторами документа про капітуляцію стали "слуги народу" Олег Дунда та В'ячеслав Рубльов, а також Лариса Білозір із групи "Довіра".

Нагадаємо, раніше голова ГУР МО Кирило Буданов розповів, коли Україна переможе.


Олексій Руденко, Апостроф





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