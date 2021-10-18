Украина подала заявку на проведение Всемирной выставки "Экспо-2030"

«Экспо» - одна из самых престижных выставок в мире.

Сегодня, 18 октября, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко торжественно передал Генеральному секретарю Международного бюро выставок Димитрию Керкенцесу заявку правительства Украины на участие в отборе страны-кандидата на проведение Всемирной выставки «Экспо-2030». Об этом сообщается на странице Посольства Украины во Франции в фейсбуке.

Фото: facebook/Ambassade d'Ukraine en France

"От нашего государства эту особую миссию взяла на себя Одесса - жемчужина на берегу Черного моря, один из ключевых экономических и историко-культурных центров Украины. Спасибо за сотрудничество и продвижение этого важнейшего имиджевого проекта всей инициативной команде Odessa EXPO 2030, Офису Президента Украины и Одесской областной государственной администрации", - говорится в сообщении. В посольстве отметили, что Украина имеет высокие шансы на победу.

Напомним, «Экспо» - одна из самых престижных выставок в мире, на которых страны-участницы демонстрируют уникальность своих культур, экономический и научно-технический потенциал.

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