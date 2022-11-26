Верховний суд Британії відхилив заявку на проведення референдуму про незалежність Шотландії

Верховний суд Британії постановив, що Шотландія не може провести другий референдум про незалежність. Рішення було прийнято одноголосно, повідомляє Sky News.

«За відсутності будь-яких змін у визначенні зарезервованих питань за допомогою розпорядження Ради відповідно до розділу 30 Закону про Шотландію або іншим чином, шотландський парламент не має повноважень видавати закони для проведення референдуму про незалежність Шотландії», - заявив голова Верховного суду Британії Лорд Рід.

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен заявила, що вона розчарована таким рішенням, але пообіцяла продовжувати вимагати незалежності Шотландії.

Стерджен сказала, що поважатиме рішення суду, але зазначила, що він не створює законів, а лише інтерпретує їх.

«Закон, який не дозволяє Шотландії обирати своє майбутнє без згоди Вестмінстеру викриває міф про те, що Сполучене Королівство є добровільним партнерством, і додає підстав для референдуму. Шотландську демократію не вийде заперечити. Сьогоднішнє рішення блокує один шлях до того, щоб почути голос Шотландії щодо незалежності, але в умовах демократії наш голос не може і не буде придушений», - наголосила вона.