Верховний суд Британії відхилив заявку на проведення референдуму про незалежність Шотландії

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен вже відреагувала, інформує ZN.ua.

Верховний суд Британії відхилив заявку на проведення референдуму про незалежність Шотландії
© paisley.org.uk

Верховний суд Британії постановив, що Шотландія не може провести другий референдум про незалежність. Рішення було прийнято одноголосно, повідомляє Sky News.

«За відсутності будь-яких змін у визначенні зарезервованих питань за допомогою розпорядження Ради відповідно до розділу 30 Закону про Шотландію або іншим чином, шотландський парламент не має повноважень видавати закони для проведення референдуму про незалежність Шотландії», - заявив голова Верховного суду Британії Лорд Рід.

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен заявила, що вона розчарована таким рішенням, але пообіцяла продовжувати вимагати незалежності Шотландії.

Стерджен сказала, що поважатиме рішення суду, але зазначила, що він не створює законів, а лише інтерпретує їх.

«Закон, який не дозволяє Шотландії обирати своє майбутнє без згоди Вестмінстеру викриває міф про те, що Сполучене Королівство є добровільним партнерством, і додає підстав для референдуму. Шотландську демократію не вийде заперечити. Сьогоднішнє рішення блокує один шлях до того, щоб почути голос Шотландії щодо незалежності, але в умовах демократії наш голос не може і не буде придушений», - наголосила вона.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Новий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та РумуніїНовий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та Румунії
З 1500 втрачених Росією танків з початку вторгнення, третина захоплена ЗСУ - OryxЗ 1500 втрачених Росією танків з початку вторгнення, третина захоплена ЗСУ - Oryx
Відступ із Херсона відрізнявся від попередніх втеч російської армії — британська розвідкаВідступ із Херсона відрізнявся від попередніх втеч російської армії — британська розвідка
Виготовляв проросійські "агітки" та молився за путіна: СБУ викрила ще одного священика-зрадника, кадриВиготовляв проросійські "агітки" та молився за путіна: СБУ викрила ще одного священика-зрадника, кадри
Після енергетики Росія може почати бити по медзакладах — британська розвідкаПісля енергетики Росія може почати бити по медзакладах — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Верховний суд США підтримав передачу Палаті представників податкових декларацій ТрампаВерховний суд США підтримав передачу Палаті представників податкових декларацій Трампа
CNN: В Британії суттєво зросла кількість біженців з України, які змогли знайти роботуCNN: В Британії суттєво зросла кількість біженців з України, які змогли знайти роботу
Україна розраховує, що НАТО на наступному саміті розгляне її заявку щодо членства в АльянсіУкраїна розраховує, що НАТО на наступному саміті розгляне її заявку щодо членства в Альянсі
Уряд Сунака хоче відновити вільну торгівлю Британії і країн ЄС за швейцарською моделлю – ЗМІУряд Сунака хоче відновити вільну торгівлю Британії і країн ЄС за швейцарською моделлю – ЗМІ
Новий прем'єр Британії вперше приїхав до України: на які подарунки чекати ЗСУ від Ріші СунакаНовий прем'єр Британії вперше приїхав до України: на які подарунки чекати ЗСУ від Ріші Сунака
Прем’єр Британії про ракетний удар по Польщі: «Нічого б не сталося, якби не вторгнення РФ в Україну»Прем’єр Британії про ракетний удар по Польщі: «Нічого б не сталося, якби не вторгнення РФ в Україну»
Бездушний обстріл українських міст: у МЗС Великої Британії прокоментували ракетний удар РФБездушний обстріл українських міст: у МЗС Великої Британії прокоментували ракетний удар РФ
Зима може ускладнити боротьбу, але ЗСУ вміють воювати взимку – посол БританіїЗима може ускладнити боротьбу, але ЗСУ вміють воювати взимку – посол Британії
Зеленський ініціював проведення міжнародної конференції з післявоєнної безпеки: про що мова й чому це важливо для УкраїниЗеленський ініціював проведення міжнародної конференції з післявоєнної безпеки: про що мова й чому це важливо для України
Колишній охоронець посольства Британії в Берліні шпигував на користь РосіїКолишній охоронець посольства Британії в Берліні шпигував на користь Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости