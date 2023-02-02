Туреччина не схвалить заявку Швеції на вступ в НАТО, водночас ставлення до Фінляндії позитивне — Ердоган

Туреччина не схвалить заявку Швеції на вступ до НАТО, водночас ставлення до Фінляндії щодо цього питання позитивне. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Anadolu .

Ердоган рекомендував Швеції «не докладати порожніх зусиль» на шляху до НАТО.

«Доки у Швеції санкціонуватимуть акції, подібні до спалення священної для нас книги - Корану, ми не скажемо "так" заявці Стокгольма на вступ до Альянсу» , - заявив президент Туреччини.

Водночас, за його словами, на відміну від Швеції, ставлення Анкари до заявки Фінляндії на вступ в НАТО позитивне.

«Наше ставлення до заявки Гельсінкі позитивне, а до звернення до Швеції – негативне. Тому у Стокгольмі не повинні докладати порожніх зусиль [на шляху до НАТО]», - наголосив Ердоган.