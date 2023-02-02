Туреччина не схвалить заявку Швеції на вступ в НАТО, водночас ставлення до Фінляндії позитивне — Ердоган
За словами президента Туреччини, доки у Швеції дозволятимуть акції подібні до спалення Корану, Анкара не прийме її заявку, інформує
Туреччина не схвалить заявку Швеції на вступ до НАТО, водночас ставлення до Фінляндії щодо цього питання позитивне. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє
Ердоган рекомендував Швеції «не докладати порожніх зусиль» на шляху до НАТО.
«Доки у Швеції санкціонуватимуть акції, подібні до спалення священної для нас книги - Корану, ми не скажемо "так" заявці Стокгольма на вступ до Альянсу» , - заявив президент Туреччини.
Водночас, за його словами, на відміну від Швеції, ставлення Анкари до заявки Фінляндії на вступ в НАТО позитивне.
«Наше ставлення до заявки Гельсінкі позитивне, а до звернення до Швеції – негативне. Тому у Стокгольмі не повинні докладати порожніх зусиль [на шляху до НАТО]», - наголосив Ердоган.