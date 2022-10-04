Столтенберг отримав заявку України на членство в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг отримав заявку України на членство у Північноатлантичному альянсі, повідомив на брифінгу заступник керівника офісу президента України Ігор Жовква.

«На сьогоднішній день генеральний секретар отримав цю заявку офіційно, шляхом ноти від України. Наступним етапом стане обговорення цієї заявки на рівні Північноатлантичної ради, тобто на рівні послів держав-членів НАТО в Брюсселі», - розповів Жовква.